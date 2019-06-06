Герман Кичатов: «Участие в ПМЭФ-2019 Игоря Рудени и правительства области подкрепляет работу тверских бизнесменов

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Член Общественной палаты Тверской области, председатель Общественного совета при Министерстве экономического развития Тверской области Герман Кичатов отметил, что Тверская область представлена на Петербургском международном экономическом форуме достойной делегацией сильных бизнесменов и предприятий.

«На площадке форума размещен очень хороший стенд, который подчеркивает приоритеты тверской экономики, в частности, развитие туризма. Не случайно одним из ключевых событий первого дня работы тверской делегации во главе с губернатором Тверской области Игорем Руденей стало подписание межрегионального соглашения по развитию проекта «Государева дорога», – отметил Герман Кичатов.

При этом эксперт обратил внимание, что красивая туристическая «оболочка» и участие в форуме губернатора Игоря Рудени, Правительства Тверской области подкрепляют работу сильных тверских бизнесменов и предприятий, которые представляют на ПМЭФ-2019 различные сектора экономики.

«Тверская область очень хорошо представлена на форуме руководителями предприятий, бизнесменами, которые приехали не только на других посмотреть, но и найти деловых партнеров, заключить с ними соглашения, договориться о новых проектах. Возможно, мы не узнаем конкретных цифр, все-таки эти сведения относятся к коммерческой тайне, но почувствуем по итоговым ключевым показателям региональной экономики – общему объему инвестиций, созданным рабочим местам, величине налоговых поступлений в бюджет», – сказал Герман Кичатов.

Напомним, 6 июня стартовала основная деловая программа Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Делегацию региона возглавляет губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Одно из центральных событий – подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога». Туристический маршрут, проходящий по территории тверского и ближайших регионов, представлен на стенде Тверской области.

Подписаны соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с ПАО «Вымпелком», АО «Пикалевская сода». Игорь Руденя также принял участие в сессии «Энергетическая панель».

На ПМЭФ-2019 губернатор обсудил строительство в регионе комплекса по производству сжиженного природного газа с председателем Совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе, с президентом ООО Группа компаний «Кабош» Дмитрием Матвеевым – планы по реализации нового инвестпроекта в Тверской области в сфере молочного животноводства.