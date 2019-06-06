Давид Мамагулашвили: «Деловая программДавид Мамагулашвили: «Деловая программа Игоря Рудени на ПМЭФ-2019 впечатляет количеством встреч и с

Директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили отметил, что первый день работы тверской делегации во главе с губернатором Игорем Руденей на площадке Петербургского международного экономического форума оказался очень результативным. «Внимательно слежу за новостями из Санкт-Петербурга. Деловая программа Игоря Рудени на форуме впечатляет количеством встреч и соглашений, которые обещают стать значимыми для развития различных направлений тверской экономики – туризма, цифровых технологий, промышленности и сельского хозяйства. Тверская область в этом году качественно подготовилась к участию в этом крупнейшем экономическом событии, что говорит о системном подходе к организации инвестиционного процесса в Верхневолжье», – отметил Давид Мамагулашвили. 6 июня стартовала основная деловая программа Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Делегацию региона возглавляет губернатор Тверской области Игорь Руденя. Одно из центральных событий – подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога». Туристический маршрут, проходящий по территории тверского и ближайших регионов, представлен на стенде Тверской области. Подписаны соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с ПАО «Вымпелком», АО «Пикалевская сода». Игорь Руденя также принял участие в сессии «Энергетическая панель». На ПМЭФ-2019 губернатор обсудил строительство в регионе комплекса по производству сжиженного природного газа с председателем Совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе, с президентом ООО Группа компаний «Кабош» Дмитрием Матвеевым – планы по реализации нового инвестпроекта в Тверской области в сфере молочного животноводства. Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития». На пленарном заседании 7 июня запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Игоря Рудени на ПМЭФ-2019 впечатляет количеством встреч и соглашений»

Директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили отметил, что первый день работы тверской делегации во главе с губернатором Игорем Руденей на площадке Петербургского международного экономического форума оказался очень результативным.

«Внимательно слежу за новостями из Санкт-Петербурга. Деловая программа Игоря Рудени на форуме впечатляет количеством встреч и соглашений, которые обещают стать значимыми для развития различных направлений тверской экономики – туризма, цифровых технологий, промышленности и сельского хозяйства. Тверская область в этом году качественно подготовилась к участию в этом крупнейшем экономическом событии, что говорит о системном подходе к организации инвестиционного процесса в Верхневолжье», – отметил Давид Мамагулашвили.

6 июня стартовала основная деловая программа Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Делегацию региона возглавляет губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Одно из центральных событий – подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога». Туристический маршрут, проходящий по территории тверского и ближайших регионов, представлен на стенде Тверской области.

Подписаны соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с ПАО «Вымпелком», АО «Пикалевская сода». Игорь Руденя также принял участие в сессии «Энергетическая панель».

На ПМЭФ-2019 губернатор обсудил строительство в регионе комплекса по производству сжиженного природного газа с председателем Совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе, с президентом ООО Группа компаний «Кабош» Дмитрием Матвеевым – планы по реализации нового инвестпроекта в Тверской области в сфере молочного животноводства.

Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития». На пленарном заседании 7 июня запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили отметил, что первый день работы тверской делегации во главе с губернатором Игорем Руденей на площадке Петербургского международного экономического форума оказался очень результативным.

«Внимательно слежу за новостями из Санкт-Петербурга. Деловая программа Игоря Рудени на форуме впечатляет количеством встреч и соглашений, которые обещают стать значимыми для развития различных направлений тверской экономики – туризма, цифровых технологий, промышленности и сельского хозяйства. Тверская область в этом году качественно подготовилась к участию в этом крупнейшем экономическом событии, что говорит о системном подходе к организации инвестиционного процесса в Верхневолжье», – отметил Давид Мамагулашвили.

6 июня стартовала основная деловая программа Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Делегацию региона возглавляет губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Одно из центральных событий – подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога». Туристический маршрут, проходящий по территории тверского и ближайших регионов, представлен на стенде Тверской области.

Подписаны соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с ПАО «Вымпелком», АО «Пикалевская сода». Игорь Руденя также принял участие в сессии «Энергетическая панель».

На ПМЭФ-2019 губернатор обсудил строительство в регионе комплекса по производству сжиженного природного газа с председателем Совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе, с президентом ООО Группа компаний «Кабош» Дмитрием Матвеевым – планы по реализации нового инвестпроекта в Тверской области в сфере молочного животноводства.