Отец Валерий (Ильин): «Проект «Государева дорога» позволит привлечь внимание к истории нашего Отечества»

Настоятель Завидовского храмового комплекса о. Валерий (Ильин) считает, что подписанное сегодня на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога» – это важный вклад в привлечение внимания жителей страны, молодого поколения, иностранных гостей к урокам истории, выдающимся объектам культурного наследия России.

«Можно поблагодарить всех, кто участвовал в создании этого проекта. Сегодня мы видим возрождение интереса к истории Отечества. И проект «Государева дорога» позволит привлечь к ней дополнительное внимание, причем не только жителей нашей страны, нашей молодежи, но и иностранных гостей, что тоже очень важно. Например, в нашем храмовом комплексе мы принимали делегации туристов из Китая, Болгарии, показывали им наши уникальные музеи. Безусловно, для развития туризма в Конаковском районе, всей Тверской области подписание соглашения по развитию проекта «Государева дорога» – очень важное событие», – отметил о. Валерий.

Напомним, 6 июня губернатор Игорь Руденя на Петербургском международном экономическом форуме принял участие в подписании соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога». Почётным гостем церемонии подписания документа стала заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

Игорь Руденя поблагодарил Правительство страны, Федеральное агентство по туризму и коллег из других регионов за поддержку проекта и отметил, что его реализация позволит сформировать единое культурно-туристское пространство на территории областей, расположенных на историческом тракте Москва – Санкт-Петербург.

«Все регионы – это полноценные участники проекта. Благодаря проекту «Государева дорога» мы популяризируем Центральную Россию, даём возможность подрастающему поколению помнить и знать, в каком государстве они живут и растут, в какой стране будут работать и создавать свои семьи, развивать нашу большую и любимую Родину», - сказал Игорь Руденя.

Соглашением предусмотрено формирование совместных межрегиональных туристских продуктов, рассчитанных на разные целевые аудитории, проведение конференций, исследований, пресс-туров, организация сотрудничества между региональными туристическими организациями, гостиницами, ресторанами, музейными объектами.

Концепция межрегионального туристического маршрута «Государева дорога» была разработана Правительством Тверской области в 2018 году. Предполагается, что этот проект станет аналогом созданного в советские годы «Золотого кольца». Планируется, что к 2025 году туристический поток по «Государевой дороге» в пределах Тверской области составит не менее 1 миллиона человек. Большая часть маршрута проходит по федеральной трассе М-10 через территории четырех областей: Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской. Отправная точка маршрута в Верхневолжье – храмовый комплекс села Завидово.