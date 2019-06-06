ПМЭФ-2019: Подтвержден запуск предпроектных работ по созданию северного обхода Твери

Реализацию региональных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли обсудили участники делового обеда, организованного государственной компанией «Автодор» в рамках Петербургского международного экономического форума-2019 6 июня. Участие в нем приняли Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители субъектов РФ.

По словам Игоря Рудени, для Тверской области реализация проектов по развитию и модернизации дорожной инфраструктуры имеет приоритетное значение. Один из ключевых проектов – строительство северного обхода города Твери – третьего этапа скоростной трассы М-11.

«Развитие экономики – будь то сельское хозяйство, промышленность, средний и малый бизнес, туризм – неразрывно связано с хорошими, удобными инфраструктурными решениями. Нужно приводить в нормативное состояние дороги, а также мостовые переходы. Это позволит оживить экономику территорий с невысокой транспортной доступностью», – подчеркнул Игорь Руденя.

Появление северного обхода Твери создаст дополнительные возможности для развития агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского районов Верхневолжья.

Компания заинтересована в реализации этого проекта, отметил Вячеслав Петушенко. В этом году планируется запустить движение по строящимся участкам трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», откроется движение по мосту через Шошу, 7-му и 8-му участкам на выезде из Санкт-Петербурга.

«С вводом новых участков траффик будет только увеличиваться. Существующий обход Твери в перспективе может не справиться с этим потоком. Северный обход обеспечит высокоскоростной проезд от Москвы до Санкт-Петербурга. Сейчас запускаем предпроектные работы по этому обходу», – сообщил председатель правления ГК «Автодор».

В рамках проекта планируется строительство переходов через Волгу со стороны Москвы, транспортных развязок с дорогами регионального значения «Тверь - Рождествено - 1 Мая - Ильинское» и «Тверь - Бежецк – Весьегонск - Устюжна».

Для повышения транспортной доступности города Твери и прилегающих территорий Игорь Руденя предложил предусмотреть устройство дополнительных транспортных развязок. Как подчеркнул Губернатор, регион готов участвовать в этой работе совместно с Автодором.

Общая протяженность магистрали М-11 – 669 км. Трассу прокладывают параллельно существующей автодороге М-10 «Россия» в обход всех населенных пунктов.

Первый участок М-11 – объезд Вышнего Волочка – был открыт в Тверской области в ноябре 2014 года раньше запланированных сроков, что позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из самых сложных отрезков магистрали М-10. В декабре 2017 года было открыто движение по участку от Твери до Вышнего Волочка.

В июне 2018 года введен участок, проходящий по территориям Тверской и Новгородской областей. Были завершены работы по реконструкции автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери. По этому участку организован сквозной проезд по М-11 до ввода в эксплуатацию северного обхода Твери.

6 июня стартовала основная деловая программа Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Делегацию региона возглавляет Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Одно из центральных событий – подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога». Туристический маршрут, проходящий по территории тверского и ближайших регионов, представлен на стенде Тверской области.

Подписаны соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с ПАО «Вымпелком», АО «Пикалевская сода». Игорь Руденя также принял участие в сессии «Энергетическая панель».

На ПМЭФ-2019 Губернатор обсудил строительство в регионе комплекса по производству сжиженного природного газа с председателем Совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе, с президентом ООО Группа компаний «Кабош» Дмитрием Матвеевым – планы по реализации нового инвестпроекта в Тверской области в сфере молочного животноводства.

Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития». На пленарном заседании 7 июня запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Пресс-служба Правительства Тверской области