ПМЭФ-2019: Игорь Руденя обсудил с руководством агропромышленной компании «Кабош» планы по реализации нового

6 мая в ходе Петербургского международного экономического форума Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл встречу с президентом ООО Группа компаний «Кабош» Дмитрием Матвеевым. Инвестор рассматривает возможность реализовать на территории Верхневолжья проект в сфере молочного животноводства.

«Развитие АПК — один из приоритетов для экономики Верхневолжья. В регионе уже действуют крупные агропромышленные площадки, отрасль обладает большим потенциалом для инвестиций. Область готова поддерживать инвесторов, предоставлять им льготы», — отметил Игорь Руденя.

«Речь идёт о возможном строительстве нескольких молочно-товарных комплексов в тверском регионе. Нам необходимы земли для заготовки кормов. Прежде всего, рассматриваем участки сельхозназначения, которые в настоящее время не используются. Мы можем ввести их в оборот», — сказал Дмитрий Матвеев.

На первом этапе предполагается строительство двух молочно-товарных комплексов на 4300 голов крупного рогатого скота каждый, козьей и овечьей ферм по 5000 голов каждая, телятников на 40000 голов. Ожидаемый объём инвестиций — 13 млрд рублей. Также планируется создание производства сыра, финансирование проекта превысит 27 млрд рублей.

Группа компаний «Кабош» является одним из крупнейших агрохолдингов России. Основные направления деятельности — производство молока, сыров, выращивание овощей в закрытом грунте. В состав ГК «Кабош» входит 4 предприятия на территории Псковской области, имеется 60 тыс. га земель для выращивания собственных кормов для животных, поголовье коров составляет 10 тыс. голов, площадь собственных теплиц - 6 га.

На площадке ПМЭФ-2019 Игорь Руденя также обсудил развитие проектов в АПК со Штефаном Дюрром, основателем холдинга «ЭкоНива».

6 июня стартовала основная деловая программа Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Делегацию региона возглавляет Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Одно из центральных событий – подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога». Туристический маршрут, проходящий по территории Верхневолжья и ближайших регионов, представлен на стенде Тверской области.

Подписаны соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с ПАО «Вымпелком», АО «Пикалевская сода». Игорь Руденя также принял участие в сессии «Энергетическая панель», провёл встречу с председателем Совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе, где обсуждались вопросы строительства на территории Тверской области комплекса по производству сжиженного природного газа.

Кроме того, Губернатор посетил деловой обед государственной компании «Автодор», который был посвящен региональным проектам государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. На встрече обсуждался вопрос строительства северного обхода Твери.

Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития». На пленарном заседании запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина.