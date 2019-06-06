Игорь Руденя: в Тверской области построят комплекс по производству сжиженного природного газа

6 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с председателем Совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе. Обсуждались вопросы строительства на территории Тверской области комплекса по производству сжиженного природного газа.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, реализация проекта позволит обеспечить занятость населения, развитие инфраструктурных комплексов на ключевых федеральных трассах, увеличить объемы поставки экономичного и экологичного топлива.

Запланировано создание в регионе всей необходимой инфраструктуры для производства сжиженного природного газа. Комплекс станет основным источником этого вида топлива для шести криогенных автозаправочных станций вдоль федеральных трасс М-10 и М-11. Строительство АЗС запланировано ПАО «Газпром» до 2030 года. Кроме того, топливом будут обеспечиваться временные заправочные пункты терминально-логистических центров.

6 июня стартовала основная деловая программа Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Делегацию региона возглавляет Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Одно из центральных событий – подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога». Туристический маршрут, проходящий по территории тверского и ближайших регионов, представлен на стенде Тверской области.

Подписаны соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с ПАО «Вымпелком», АО «Пикалевская сода». Игорь Руденя также принял участие в сессии «Энергетическая панель».

В программе – посещение Губернатором Игорем Руденей делового обеда государственной компании «Автодор», который посвящен региональным проектам государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. Планируется, что на встрече будет обсуждаться вопрос строительства северного обхода Твери.

Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития». На пленарном заседании запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Пресс-служба Правительства Тверской области