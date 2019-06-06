Делегация Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019

6 июня стартует основная деловая программа Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Делегацию региона возглавляет Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В этот день запланировано подписание соглашений о сотрудничестве с ПАО «Вымпелком Коммуникации», АО «Пикалевская сода», проведение встреч с руководством ООО «Газпром СПГ технологии», Группы компаний «Кабош».

Одним из центральных событий станет подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога». Туристический маршрут, проходящий по территории тверского и ближайших регионов, представлен на стенде Тверской области.

«Сегодня туристическая индустрия – один из быстрорастущих сегментов экономики. Наша задача использовать эту сферу для комплексного развития территории Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона примет участие в сессии «Энергетическая панель» - главной дискуссионной площадки для нефтегазовых лидеров, государственных чиновников и признанных экспертов отрасли, а также в заседании консультативной комиссии Государственного Совета РФ по вопросу: «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов».

Кроме того, Игорь Руденя станет участником делового обеда государственной компании «Автодор», который будет посвящен реализации региональных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. Планируется, что в ходе встречи будет, в том числе, обсуждаться вопрос строительства северного обхода Твери.

Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития». На пленарном заседании запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Накануне, 5 июня, на ПМЭФ-2019 ключевые проекты, а также продукцию своих предприятий представили моногорода Тверской области Кувшиново и Удомля. На стенде «Russia Extends» объявлен запуск проекта Фонда развития моногородов «Улица Никольская», который планируется реализовать на монотерриториях. В его основе – благоустройство улиц, развитие малого и среднего бизнеса, культурной идентичности городов, образование центров притяжения туристов.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го – под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых и политических кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов.

Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. В 2018 году на форуме подписаны соглашения о сотрудничестве между Тверской областью и ПАО «Почта Банк», о взаимодействии региона с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры.

Губернатор Игорь Руденя обсудил реализацию инвестиционных проектов в Тверской области с «ГЕРС Технолоджи», «Агентством по страхованию вкладов», ОАО «РЖД». На ПМЭФ-2018 также подписано соглашение между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом «Нефтеотдача» на поставку бурового оборудования.