В Правительстве Тверской области рассмотрели финансирование программы переселения из аварийного жилья

5 июня Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В числе вопросов повестки дня обсуждалось увеличение финансирования программы переселения из аварийного жилья на 2019-2021 годы.

Планируется, что объём средств областного бюджета на эти цели будет увеличен на 1,7 млн рублей, что позволит дополнительно привлечь из Фонда содействия реформированию ЖКХ более 874 млн рублей.

По мнению Игоря Рудени, реализация программы является важным вкладом в решение задач, поставленных в национальных проектах — это повышение качества жизни людей, улучшение жилищных условий семей, увеличение объёмов жилищного строительства, формирование современной городской среды.

«При реализации программы необходимо развивать принципы комплексного освоения территории. Каждое здание должно иметь парковку, детскую и спортивную площадки, зелёную зону, площадку для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов. Необходимо заранее предусмотреть строительство дорог к новым микрорайонам, их обеспечение инженерной и коммунальной инфраструктурой. Здания должны строиться из долговечных и энергоэффективных материалов», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Уже известно, что в 2019 году Тверская область получит на реализацию программы дополнительно из федерального бюджета более 239,2 млн рублей. Постановление о выделении субсидий регионам было подписано Правительством РФ в апреле текущего года.

Таким образом, всего на реализацию программы переселения в тверском регионе в 2019-2025 годах будет направлено порядка 3,8 млрд рублей: свыше 3,3 млрд рублей из федерального, около 520 млн рублей из регионального бюджета. Всего за 7 лет планируется переселить более 4700 человек из 84 тыс. кв. метров жилых помещений, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года.

В регионе разрабатываются типовые проектные решения домов, планировок 1,2,3-комнатных квартир, а также благоустройства придомовой территории.

В 2013-2018 годах в Тверской области было расселено более 8200 человек из 140 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, что позволило в полном объеме расселить весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области