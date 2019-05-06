Тверская область принимает участие во Всероссийском театральном марафоне

Всероссийский театральный марафон, старт которому был дан в январе 2019 года во Владивостоке, охватил уже 40 театров в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. 5 июня реализация проекта начинается в Центральном федеральном округе. Одним из участников этого события станет Тверская область.

«На тверской земле театральное искусство развивается уже более 265 лет. Уверен, что в Год театра талант наших актеров и режиссеров проявится с особой силой», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Сегодня в Воронеже проходит торжественная церемония, посвящённая старту Всероссийского театрального марафона в ЦФО. Среди гостей мероприятия – делегация Верхневолжья, в состав которой вошли представители 5 театров региона.

На сцене Воронежского театра драмы имени А.В. Кольцова статуэтка-символ Всероссийского театрального марафона будет передана из Приволжского в Центральный федеральный округ.

19 июня символ марафона прибудет в Тверскую область. С 19 по 21 июня на сцене Тверского академического театра драмы один из старейших в России региональных театров - Смоленский государственный драматический театр имени А. С. Грибоедова покажет три спектакля. Жители и гости Тверской области смогут посмотреть комедию по пьесе Лопе де Вега «Хитроумная влюблённая», лирическую комедию по произведению Е.В. Гришковца «Весы», любовную историю по мотивам пьесы Сомерсета Моэма «Верная жена».

23 июня Тверской академический театр драмы передаст символ марафона в Ярославскую область. С 23 по 25 июня тверские актёры покажут три разножанровых спектакля на сцене Ярославского театра юного зрителя.

Всего во Всероссийском театральном марафоне принимают участие 85 регионов страны. Завершится беспрецедентная акция в конце года в самой западной точке страны – Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику.

2019 год Указом Президента Владимира Путина объявлен в Российской Федерации Годом театра. В числе основных задач — популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

В Тверской области уделяется большое внимание модернизации материально-технической базы театров. За последние несколько лет в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах региона заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы.

В 2019 году на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театров юного зрителя и кукол из федерального и регионального бюджетов предусмотрено направить около 16 млн рублей, театров малых городов - Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии - 11,5 млн рублей.

Профессиональные театры Тверской области в этом году представят 32 новых спектакля. В регионе будут реализованы проекты «Театр в глубинку» и «Доступный театр», который позволит по максимально сниженной цене посмотреть все репертуарные спектакли.

В регионе работают 500 любительских театров. В течение года они также покажут новые спектакли. В ноябре 2019 года запланирован межрегиональный театральный фестиваль «Тверской ангажемент», в котором примут участие лучшие любительские коллективы России.

Пресс-служба Правительства Тверской области