Игорь Руденя обсудит планы по строительству северного обхода Твери на площадке ПМЭФ-2019

Губернатор Тверской области Игорь Руденя 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме примет участие в деловом обеде государственной компании «Автодор», который будет посвящен реализации региональных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. Планируется, что в ходе встречи будет, в том числе, обсуждаться вопрос о строительстве северного обхода Твери.

Предполагается, что проект будет осуществлен на завершающем этапе создания скоростной трассы М-11. Договоренности о начале проектирования обхода были подтверждены на площадке Российского инвестиционного форума в феврале этого года в ходе встречи Игоря Рудени с председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко. Новый раунд переговоров направлен на форсирование работ по стратегически важному для региона проекту.

«Строительство северного обхода даст возможность завершить строительство транспортного кольца вокруг Твери. Таким образом, мы сформируем очертания современной тверской агломерации. Это будет новый этап развития города, повысится транспортная доступность в регионе, появятся переходы через Волгу со стороны Москвы, появится возможность объезда города грузовым транспортом. И, конечно, это новое развитие территорий сельскохозяйственного назначения, жилищного строительства в сторону Кимр, Рамешек, Бежецкого района», – сказал Игорь Руденя.

Дорожная тема – одна их ключевых в повестке главы тверского региона. По инициативе Игоря Рудени разработаны и утверждены региональные стандарты ведения дорожных работ, основанные на федеральных критериях качества. Определены приоритетные объекты, в их числе, дороги, которые активно используются населением, ведут к инвестиционным площадкам и туристическим объектам.

В рамках федерального проекта «Дорожная сеть», являющегося частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», к 2024 году доля приведенных в нормативное состояние автодорог регионального и межмуниципального значения должна быть доведена в Тверской области до 33,7%, а дорог в городской агломерации города Твери – до 85%.

В текущем году планируется провести работы на 104 км автодорог регионального значения и 33,4 км – местного, в агломерации Твери. В настоящее время по итогам конкурсных процедур с подрядными организациями заключены контракты на общую сумму 2,114 млрд рублей, что составляет 74,7% от общего объема финансирования регионального проекта в текущем году. Продолжаются конкурсные процедуры и заключение контрактов с подрядными организациями по остальным объектам.

Пресс-служба Правительства Тверской области