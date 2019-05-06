Представители Тверской области на ПМЭФ-2019 приняли участие в обсуждении новой системы обращения с отходами

5 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 прошло масштабное обсуждение вопросов реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. В работе приняли участие представители Правительства Тверской области.

Новая схема обращения с ТКО стала одной из тем отчета Губернатора Игоря Рудени об итогах работы областного Правительства в 2018 году, а также программы «Разговор с Губернатором» 30 мая.

«Уверен в том, что сама система оборота с твердыми коммунальными отходами показывает уровень и качество развития общества, поэтому необходимо чётко и понятно сформировать эту систему», – отметил в прямом эфире программы «Разговор с Губернатором» Игорь Руденя.

Создание эффективной и экологичной системы утилизации отходов в стране на ПМЭФ-2019 обсудили представители федеральных и региональных органов власти, эксперты отрасли.

В частности, на одной из деловых сессий рассмотрен процесс перехода к новой модели регулирования рынка обращения с отходами и задачи, стоящие перед региональными и муниципальными властями. В центре внимания спикеров – внедрение лучших технологий и практик, анализ работы региональных операторов и другие актуальные вопросы. Также в ходе круглых столов обсуждалось привлечение инвестиций в отрасль и законодательное регулирование сектора.

С 1 января 2019 года в Тверской области внедряются новые правила обращения с ТКО. На территории Верхневолжья устанавливаются дополнительные контейнеры для сбора отходов, разработаны стандарты площадок, где будут размещаться мусорные контейнеры, закупается новый спецтранспорт, организована группа контроля по транспортированию ТКО. В регион поставлена первая партия нового оборудования – 4 единицы спецтехники и 575 евроконтейнеров. Всего в 2019 году для сбора и вывоза мусора в Тверской области будет закуплено 30 единиц спецтехники и 1200 евроконтейнеров.

По мнению Игоря Рудени, одно и приоритетных направлений – создание в регионе системы раздельного сбора отходов. В рамках программы до 2024 года предполагается создать ряд современных объектов инфраструктуры по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО. Тверская область вошла в программу по рекультивации свалок, расположенных в Калининском и Конаковском районах, в черте города Кимры.

В 2018 года в областную собственность перешло предприятие «Полигон», в настоящее время оформляется государственная собственность на все полигоны в регионе.

Единый тариф за вывоз мусора в регионе установлен в размере 91,24 рубля с человека в месяц. Губернатор Игорь Руденя утвердил снижение платы граждан за вывоз мусора на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Этот показатель остается одним из самых низких в стране.

От платы за вывоз мусора полностью освобождены многодетные семьи. В этом году из регионального бюджета на предоставление льгот предусмотрено 67,5 млн рублей. Данной мерой поддержки смогут воспользоваться 11345 семей.

Территориальная схема обращения с отходами утверждена в Тверской области в конце 2017 года. Сформировано 7 межмуниципальных кластеров по обращению с ТКО. Зоны определены с учётом численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети, требований экологической безопасности.

Пресс-служба Правительства Тверской области