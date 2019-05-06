Игорь Руденя предложил создать в Тверской области региональный кластер текстильной и лёгкой промышленности

5 июня, в преддверии Дня работников лёгкой и текстильной промышленности, Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с представителями отрасли. Обсуждались вопросы развития предприятий, в частности, обеспечения квалифицированными кадрами. Участниками встречи стали руководители предприятий «Торжокская обувная фабрика», «Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат», «Парижская коммуна», «Калязинская швейная фабрика», «Верхневолжский кожевенный завод», «Аэлита», «Мустанг-2» и других.

Губернатор выступил с инициативой создать на территории Верхневолжья региональный кластер предприятий текстильной и лёгкой промышленности, а также отраслевые технопарки. Это позволит в рамках совместных проектов загрузить производственные мощности, создать дополнительные рабочие места.

«Тверская область исторически была регионом, где на высоком уровне развита лёгкая промышленность. Сегодня эта отрасль играет достаточно значимую роль в экономике региона, действуют свыше 300 предприятий, где работают почти 10 тысяч человек. В прошлом году предприятия текстильной и кожевенной промышленности увеличили выпуск продукции на 2,6% и 1,4% соответственно. Главная задача — повысить конкурентоспособность продукции», - отметил Игорь Руденя.

Один из актуальных вопросов - нехватка кадров, в том числе по таким специальностям, как технологи, швеи. Игорь Рудня поручил Министерству образования региона активизировать набор специалистов среднего звена в новом учебном году и профориентационную работу с молодёжью. Также глава региона поставил задачу проработать вопрос об увеличении приёма в вузы Тверской области по приоритетным для лёгкой промышленности направлениям.

В рамках модернизации системы профобразования, которая стартовала в регионе в 2019 году, создано 10 производственно-образовательных кластеров, в том числе лёгкой промышленности. В состав кластера вошли Тверской промышленно-экономический колледж, Торжокский педагогический колледж, предприятия «Тверская швейная фабрика», «Мустанг-2», «Торжокские золотошвеи», «Интерстиль», «Морозовские традиции». В соответствии с заявками предприятий вдвое увеличен набор на специальность «швея».

В числе важных задач - снижение затрат на энергоресурсы. Правительство области работает над приведением тарифов для промышленных предприятий в конкурентное состояние. Министерствам промышленности и экономики региона Игорь Руденя поручил детально проработать вопрос.

Ещё одно поручение касается совершенствования мер поддержки промышленных предприятий. В 2018 году тверским производителям из федерального бюджета были предоставлены субсидии в объёме около 1 млрд рублей. Среди получателей субсидий были и предприятия текстильной промышленности.

Сейчас для отраслей лёгкой промышленности действует ряд федеральных субсидий, на региональном уровне предоставляется субсидия на возмещение части затрат для уплаты процентов по кредитам на модернизацию и техническое перевооружение производства.

В текущем году Фонд развития промышленности Тверской области начал выдачу займов на реализацию проектов по внедрению передовых технологий, созданию новых продуктов или организации импортозамещающих производств под 1, 3 и 5% годовых. Предоставляется отсрочка выплаты основной суммы займа до 3 лет.

Разрабатывается отдельный стандарт предоставления займов для предприятий лёгкой промышленности, что должно упростить доступ к займам Фонда для предприятий отрасли.

Пресс-служба Правительства Тверской области