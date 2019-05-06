Тверская область представила моногорода на Петербургском международном экономическом форуме-2019

5 июня Тверская область начала работу на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Сегодня свои проекты представили моногорода Верхневолжья. Основные мероприятия запланированы 6-8 июня с участием Губернатора Игоря Рудени, который возглавляет делегацию региона.

Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития». На пленарном заседании выступит Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Важно не только обеспечить достойное представление Верхневолжья на площадке Петербургского международного экономического форума, но и решить в рамках форума задачи по привлечению инвесторов в регион», – считает Губернатор Игорь Руденя.

5 июня на ПМЭФ-2019 ключевые проекты, а также продукцию своих предприятий представили моногорода Тверской области Кувшиново и Удомля. В настоящее время в Кувшиново реализуются инициативы по строительству тепличного комплекса, фермы по выращиванию лосося, мясоперерабатывающего завода. В Удомле заявлены проекты по производству пищевого и кормового биопротеина, переработке льна, созданию комплексов по разведению коз и осетровых пород рыб.

На стенде «Russia Extends» объявлен запуск проекта Фонда развития моногородов «Улица Никольская», который планируется реализовать на монотерриториях. В основе проекта – благоустройство улиц, развитие малого и среднего бизнеса, культурной идентичности городов, образование центров притяжения туристов.

В моногородах Тверской области ведется работа по формированию таких интересных для туристов объектов. В Кувшиново это гостиничный комплекс «Каменка», созданный по мотивам русских народных сказок. На его территории расположены хлебный цех и сыроварня. Еще одним местом притяжения жителей и туристов станет набережная, торжественное открытие обновленного объекта запланировано в июле.

Удомля стала площадкой проекта «Прошагай город», разработанного МОНОГОРОДА.РФ. Мероприятие прошло в мае 2019 года в рамках рабочей поездки институтов развития группы ВЭБ в Тверскую область во главе с Председателем государственной корпорации ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

6-7 июня на ПМЭФ-2019 Губернатор Игорь Руденя проведёт деловые встречи с руководителями банковских и бизнес-структур. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с государственными корпорациями и крупными компаниями.

В экспозиции форума размещён стенд Тверской области, его центральный проект – «Государева дорога». Проект планируется реализовать совместно с Московской, Ленинградской, Новгородской областями и Федеральным агентством по туризму. Главная цель – объединить ресурсы четырех регионов и создать единое культурно-туристическое пространство на всем пути следования туристов из Петербурга в Москву.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го – под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых и политических кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов.

Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. В 2018 году на форуме подписаны соглашения о сотрудничестве между Тверской областью и ПАО «Почта Банк», о взаимодействии региона с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры.

Губернатор Игорь Руденя обсудил реализацию инвестиционных проектов в Тверской области с «ГЕРС Технолоджи», «Агентством по страхованию вкладов», ОАО «РЖД». На ПМЭФ-2018 также подписано соглашение между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом «Нефтеотдача» на поставку бурового оборудования.

Пресс-служба Правительства Тверской области