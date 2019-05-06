В июне врачи детской областной больницы проведут выездные приёмы для жителей 11 районов Верхневолжья

В июне мобильные бригады врачей детской областной клинической больницы проведут консультации для жителей 11 районов Тверской области.

Задачу расширить работу мобильных врачебных бригад поставил перед отраслевым министерством Губернатор Тверской области Игорь Руденя. По мнению главы региона, это позволит значительно повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

7 июня специалисты ДОКБ – травматолог-ортопед, хирург-уролог, невролог – будут работать в детской поликлинике Рамешковского района. 17 июня в том же составе бригада посетит Кашинскую ЦРБ, где специалисты примут жителей Кашинского, Калязинского и Кесовогорского районов.

20 июня травматолог-ортопед, хирург-уролог, невролог и нефролог осмотрят детей Бежецкого, Сандовского, Весьегонского, Краснохолмского, Молоковского, Максатихинского и Сонковского районов на базе детской поликлиники Бежецкой ЦРБ.

В мае специалисты детской областной больницы проводили прием ребят из Пеновского, Андреапольского, Селижаровского, Бологовского, Ржевского, Оленинского, Зубцовского, Старицкого, Кимрского районов, Осташковского городского округа и ЗАТО Озерный.

Выезды мобильных бригад формируются с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах и в соответствии с потребностями жителей. В бригады входят специалисты областной клинической больницы, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, центра специализированной помощи им. В.П. Аваева, больниц города Твери и некоторых ЦРБ.

В прошлом году мобильные бригады врачей Тверской области совершили 78 выездов. Специалисты осмотрели 4055 человек, из которых 738 получили направления на дообследование, а 68 были направлены на госпитализацию в областной центр. Специализированной медицинской помощью были охвачены все районы Тверской области.

Также в 2018 году около 6000 жителей 15 районов области были обследованы выездными бригадами передвижной флюорографической установки Тверского противотуберкулезного диспансера.

В 2018 районные больницы Тверской области получили 6 передвижных медицинских комплексов — машин высокой проходимости с современным диагностическим оборудованием. Кроме того, было закуплено 5 мобильных комплексов, оснащённых флюорографами, для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области