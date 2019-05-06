В Твери в День эколога пройдёт субботник

Ежегодно 5 июня российские защитники природы отмечают профессиональный праздник День эколога, который приурочен к Всемирному Дню окружающей среды.

В этот день в Заволжском районе города Твери в 13.00 начнется экологическая уборка, участие в которой примут волонтёры. Вывоз мусора организует региональный оператор ООО «ТСАХ».

Цель акции – не только навести порядок, но и минимизировать вред для окружающей среды: участники акции будут осуществлять раздельный сбор мусора, складируя отдельно пластик и алюминий.

В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств, воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Также в День эколога организован межрегиональный детско – юношеский экологический фестиваль «Я и природа – единое целое». На площадке ДК «Пролетарка» состоялся смотр агитбригад воспитанников муниципальных учреждений культуры, школ и колледжей Верхневолжья под девизом «Природа. Наследие. Мы». Всего на конкурс было представлено более 40 работ по просвещению и популяризации экологической культуры от школьников и студентов в возрасте от 7 до 20 лет. В конкурсе приняли участие представители Твери, Старицы, Торжка и Ржева, Бельского, Максатихинского, Краснохолмского, Западнодвинского, Рамешковского, Пеновского, Лихославльского и Жарковского районов.

На базе Областной станции юннатов для школьников летних городских лагерей Твери прошёл «День экологических знаний». С ребятами провели беседу на тему «Экология – наука о нашем доме, планете Земля» и викторину.

В 16.00 в Ботаническом саду Тверского государственного университета состоится заседание Общественного совета при Министерстве природных ресурсов Тверской области. Его участники обсудят реализацию мероприятий, направленных на формирование экологической культуры у жителей Верхневолжья.

В отчете об итогах работы областного Правительства за 2018 год в Законодательном Собрании региона Игорь Руденя уделил отдельное внимание вопросам сохранения экологического баланса Тверской области.

Сохранение уникальных водных объектов – одна из приоритетных задач Указа Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Тверская область участвует в федеральных проектах «Оздоровление Волги» и «Чистая вода», входящих в состав национального проекта «Экология».

В рамках реализации проекта «Оздоровление реки Волги» планируется реконструкция и строительство 16-ти очистных сооружений. Это позволит в 2,5 раза уменьшить объём сброса загрязнённых сточных вод на территории нашего региона.

В 2019-2024 годах в Тверской области на проект «Оздоровление Волги» заложено порядка 2,4 млрд рублей, 2,3 млрд рублей из которых – средства федерального бюджета. К 2024 году планируется сократить объём сбрасываемых в реку загрязнённых сточных вод в 2,5 раза, увеличить мощность очистных сооружений на 30%. Реконструкция очистных сооружений предполагается в Твери и Старице и других городах. В Конаково, посёлках Радченко и Городня Конаковского района привести в порядок очистные сооружения планируется в рамках соглашения с Правительством Москвы.

Проект «Чистая вода», по словам Губернатора Игоря Рудени, направлен на повышение качества питьевой воды для населения за счёт строительства и реконструкции семи крупных объектов питьевого водоснабжения.

На проведение мероприятий проекта «Чистая вода» на территории Верхневолжья выделено более 2,5 млрд рублей, в том числе 2,4 млрд рублей федерального финансирования. Предполагается, что к 2024 году это позволит увеличить долю жителей региона, обеспеченных качественной питьевой водой, с 76,6 до 85,6%, жителей городских поселений – с 90 до 99%. В числе запланированных работ в рамках проекта – модернизация водовода от Тверецкого водозабора в Твери, системы водоподготовки в Ржеве и других объектов.