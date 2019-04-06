В Твери пройдет фестиваль агитбригад «Я и природа – единое целое»

5 июня ежегодно российские защитники природы отмечают профессиональный праздник День эколога, который приурочен к Всемирному Дню окружающей среды. В Тверской области в этот день состоится XV Межрегиональный детско-юношеский экологический фестиваль «Я и природа – единое целое».

В отчете об итогах работы областного Правительства за 2018 год в Законодательном Собрании региона Игорь Руденя уделил отдельное внимание вопросам сохранения экологического баланса Верхневолжья.

«Особое значение для сохранения уникальной экосистемы нашей области имеет эффективная реализация проектов «Оздоровление реки Волги», «Чистая вода», – отметил Губернатор.

На площадке ДК «Пролетарка» пройдет смотр агитбригад воспитанников муниципальных учреждений культуры, школ и колледжей Верхневолжья под девизом «Природа. Наследие. Мы». Всего на конкурс представлено более 40 работ по просвещению и популяризации экологической культуры от школьников и студентов в возрасте от 7 до 20 лет. В конкурсе приняли участие представители Твери, Старицы, Торжка и Ржева, Бельского, Максатихинского, Краснохолмского, Западнодвинского, Рамешковского, Пеновского, Лихославльского и Жарковского районов. В итоге будут выбраны лучшие работы в пяти номинациях.

Соревнования агитбригад Верхневолжья завершатся гала-концертом творческих коллективов-участников экологического фестиваля.

Организаторы мероприятия – Комитет по делам культуры Тверской области при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии и Министерства сельского хозяйства Тверской области, Тверской государственной сельскохозяйственной академии, Ассоциации Туризма региона и Главного управления МЧС России по области.