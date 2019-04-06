В преддверии Дня эколога в Тверской области наградили лучших специалистов отрасли

4 июня, накануне Всемирного дня окружающей среды, в Правительстве Тверской области состоялось награждение лучших сотрудников экологической отрасли Верхневолжья.

«Тверская область является одной из наиболее экологически чистых в ЦФО и обладает огромным рекреационным потенциалом. Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В числе сотрудников, отмеченных благодарностью Губернатора Тверской области, Юлия Васильчук, заведующая кафедрой экологического права и правового обеспечения профессиональной деятельности ТвГУ, Наталья Козлова, методист Областной станции юных натуралистов.

Сохранение уникальных водных объектов – одна из приоритетных задач Указа Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Тверская область участвует в федеральных проектах «Оздоровление Волги» и «Чистая вода», входящих в состав национального проекта «Экология».

О задачах проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» Губернатор Игорь Руденя рассказал в ходе ежегодного отчета о деятельности Правительства Тверской области.

В рамках реализации проекта «Оздоровление реки Волги» планируется реконструкция и строительство 16-ти очистных сооружений. Это позволит в 2,5 раза уменьшить объём сброса загрязнённых сточных вод на территории нашего региона.

В 2019-2024 годах в Тверской области на проект «Оздоровление Волги» заложено порядка 2,4 млрд рублей, 2,3 млрд рублей из которых – средства федерального бюджета. К 2024 году планируется сократить объём сбрасываемых в реку загрязнённых сточных вод в 2,5 раза, увеличить мощность очистных сооружений на 30%. Реконструкция очистных сооружений предполагается в Твери и Старице и других городах. В Конаково, посёлках Радченко и Городня Конаковского района привести в порядок очистные сооружения планируется в рамках соглашения с Правительством Москвы.

Проект «Чистая вода», по словам Губернатора Игоря Рудени, направлен на повышение качества питьевой воды для населения за счёт строительства и реконструкции семи крупных объектов питьевого водоснабжения.

На проведение мероприятий проекта «Чистая вода» на территории Верхневолжья выделено более 2,5 млрд рублей, в том числе 2,4 млрд рублей федерального финансирования. Предполагается, что к 2024 году это позволит увеличить долю жителей региона, обеспеченных качественной питьевой водой, с 76,6 до 85,6%, жителей городских поселений – с 90 до 99%. В числе запланированных работ в рамках проекта – модернизация водовода от Тверецкого водозабора в Твери, системы водоподготовки в Ржеве и других объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области