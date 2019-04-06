Старица и Удомля Тверской области победили в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах

Минстрой России объявил результаты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В числе победителей – города Тверской области Старица и Удомля.

«Комфортная городская среда – лицо муниципальных образований, Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году на конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях было заявлено три проекта от Тверской области – в Старице, Удомле и Калязине. В итоге Старица вошла в число победителей в категории городов с численностью населения до 10 тысяч человек, федеральная премия составляет 40 млн рублей. Здесь благоустройству подлежит набережная на территории Городища. В подготовке концепции благоустройства Старицы активное участие принимал коллектив Тверского государственного технического университета: доцент кафедры «Конструкции и сооружения» Дмитрий Ханыгин и магистрантки Наталья Тихова и Марина Федорова.

Удомля получит 75 млн рублей федеральной поддержки как один из победителей в категории населенных пунктов, где проживает от 20 до 50 тысяч человек. В городе намерены обустроить парк им. Венецианова.

По данным Минстроя, всего в 2019 году на конкурс поступило 330 заявок из 77 регионов страны. Финансирование из федерального бюджета предусмотрено 80 проектам-победителям, которые отличают высокое качество архитектурных решений, направленных на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. В настоящее время он проводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с фондом 5 млрд рублей в год. В конкурсе принимают участие малые города с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

В прошлом году дотации как победители конкурса получили два города Верхневолжья – Торжок и Осташков.

Всего в 2019 году в Тверской области направят более 423 млн рублей на благоустройство дворов и общественных пространств в муниципалитетах Тверской области. Участниками регионального проекта по формированию современной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» стали 54 муниципальных образования. Планируется благоустроить 56 дворов и 66 общественных территорий: 17 парков, 16 улиц и бульваров, 11 площадей, 10 скверов, 5 спортивно-досуговых зон, 4 набережные, 3 воинских захоронения.

Пресс-служба Правительства Тверской области