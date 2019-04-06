Игорь Руденя: Под индустриальный парк «Эммаусс» в Тверской области выделят более 1,6 тыс. га

Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям. В повестку вошел вопрос о выделении участков площадью более 1,6 тыс. га в Эммаусском сельском поселении под производственную зону для создания индустриального парка «Эммаусс».

Игорь Руденя подчеркнул – с формированием новых промышленных площадок связано развитие инвестиционных процессов в Тверской области.

В 2018 году принято решение о создании индустриальных парков «Эммаусс» и «Боровлёво-3». Земли на этих территориях находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно при соблюдении установленных требований. Также парки обеспечат необходимой дорожной и коммунальной инфраструктурой.

Предполагается, что «Эммаусс» и «Боровлёво-3» станут государственными индустриальными парками Тверской области. На их создание планируется получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. В «Боровлёво-3» предполагается размещение высокотехнологичных инновационных производств до 15-20 резидентов, в «Эммауссе» – 8-10 резидентов.

Сейчас в Тверской области действуют шесть индустриальных парков: «Боровлёво» и «Раслово» в Калининском районе, «Две башни» и «Композит Сити» в Твери, «MSB-Удомля» в Удомельском городском округе, «Итомля» в Ржевском районе. Общий объем инвестиций реализованных проектов в уже действующих индустриальных парках составил более 17,7 млрд рублей.

Также на заседании Межведомственной комиссии рассмотрены вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов и газификацией региона. Кроме того, в повестку вошли вопросы о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений Калининского и Западнодвинского районов, установлении охранной зоны распределительного газопровода в Ржевском районе.

Пресс-служба Правительства Тверской области