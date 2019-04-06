Тверская область – в лидерах по темпам роста обрабатывающих производств в 2018 году

Тверская область вошла в четверку регионов с наибольшими темпами роста обрабатывающих производств в 2018 году. Об этом сообщается на сайте агентства РИА Рейтинг, где опубликован рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам прошедшего года.

Лидирующие позиции занимает Республика Ингушетия, где обрабатывающий сектор производства вырос на 38,5%. Еще в трех российских регионах – Магаданской, Тверской и Тамбовской областях – обрабатывающие производства показали рост более 16%, отмечается в исследовании. При этом результат в Тверской области объясняется значительным увеличением производства в металлургической отрасли и в сфере производства прочих транспортных средств и оборудования.

Напомним, в целом индекс промышленного производства в Тверской области составил 113,2 %, что на 13% выше показателей прошлого года, а также показателей по России и ЦФО, которые составляют 102,9 % и 108,5 % соответственно. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя, выступая 30 мая с ежегодным отчетом перед Законодательным Собранием Тверской области.

«Основной вклад внесли обрабатывающие производства, обеспечившие около 73 % общей отгрузки промышленной продукции нашего региона. Рост объёмов производства отмечен в 14 из 23 отраслей, наиболее существенный – в металлургии, транспортном машиностроении, производстве лекарственных средств, бумажной продукции, строительных материалов, химических веществ, нефтепродуктов, мебели, пищевых продуктов, деревообработке», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор также подчеркнул, что в 2018 году удалось возобновить деятельность значимых предприятий региона, в том числе Тверского стекольного завода. Планируется возобновить производственную деятельность Торжокского вагоностроительного завода. Кроме того, компания «Трансмашхолдинг» работает над созданием высокотехнологичного производства, организацией промышленного технопарка. Прорывным 2018 год стал для Тверского вагоностроительного завода, который получил дополнительные контракты, что позволило стабилизировать работу предприятия в долгосрочной перспективе. Это стало возможным благодаря сотрудничеству регионального правительства и корпорации «Трансмашхолдинг», при поддержке Правительства Российской Федерации.

По индексу промышленного производства в 2018 году Тверская область занимает 2-е место по Центральному федеральному округу и 5-е место по России.