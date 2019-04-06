В Тверской области выбрали лучших профессионалов в индустрии туризма

В Тверской области подведены итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма», организованного Министерством туризма Тверской области.

Конкурс позволяет не только выявить профессионалов в своем деле, но и повысить престиж работы в туриндустрии, а значит уровень обслуживания в отрасли.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подготовка квалифицированных кадров для отрасли является одним из ключевых условий развития туризма на территории Верхневолжья.

«Развитие сферы гостеприимства невозможно без квалифицированных кадров, заинтересованных в повышении своего мастерства, улучшении качества обслуживания гостей региона, готовых перенимать европейский опыт», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году cоревнования проходили в одном из классифицированных отелей Твери, впервые все задания имели практический характер и выполнялись на базе объекта размещения.

В каждой номинации определены победитель и призеры регионального этапа конкурса.

Лучшим работником службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения признана Оксана Радчук («Барская усадьба»), лучшим экскурсоводом - Любовь Репина (ООО «Тверь-тур»). В номинации «Лучший специалист сферы эксплуатации номерного фонда (горничная)» первое место присуждено Ольге Платоновой (отель «Оснабрюк»), в номинации «Менеджер по детско-юношескому туризму» - Ирине Нугаевой (туристское агентство «Август»).

Торжественное награждение победителей и призёров конкурса состоится 27 сентября в рамках III Тверского туристского форума.

Победители представят Тверскую область на федеральном этапе конкурса.

В Тверской области конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма» проводится с 2015 года. В рамках комплексной работы по подготовке квалифицированных кадров в сфере туризма в тверском регионе регулярно проводятся обучающие семинары для представителей отельного бизнеса, туроператорских компаний, организаторов туристических фестивалей, гидов-переводчиков и экскурсоводов. Закрепление колледжа сервиса и туризма за Министерством туризма также позволит повысить качество подготовки кадров для отрасли, эффективнее решать вопрос их дальнейшего трудоустройства. В 2018 году началась аттестация экскурсоводов, по итогам которой будет сформирован областной реестр специалистов. В прошлом году было аттестовано 120 экскурсоводов. В 2019 году планируется аттестовать еще 40 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области