Договоренности Игоря Рудени в сфере экономики вошли в рейтинг фонда «Петербургская политика» за май

Тверская область прочно удерживает позиции в группе регионов со средней устойчивостью. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика», опубликовавшего рейтинг субъектов РФ за май.

Также экспертным центром представлен мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов в мае. Позитивную повестку Тверской области определила деловая программа губернатора Игоря Рудени. «Петербургская политика» выделила три ключевых события.

Среди них – достижение в ходе бизнес-миссии в Германию, которую возглавил губернатор Игорь Руденя, договоренностей по развитию проектов в сфере медицинской промышленности, производства металлических конструкций, литейного производства. По итогам серии встреч с представителями немецкого делового сообщества достигнуты договоренности о реализации в Тверской области инвестиционных проектов на общую сумму порядка 4,5 млрд рублей.

«Формируется серьёзный тренд по комплексному развитию взаимовыгодных экономических связей между тверским регионом и предпринимателями ФРГ. Прирост по динамике торгового сотрудничества за 2019 год составил более 28 млн евро. Это хороший потенциал. Надеемся, что в ближайшие 5-7 лет он будет в разы увеличен», – отметил Игорь Руденя, комментируя итоги деловой поездки.

В мониторинге «Петербургской политики» также отмечена договоренность губернатора Игоря Рудени об участии ПАО «Газпром» в модернизации теплоэнергетического комплекса региона. Эти планы обсуждались на совещании в Москве 21 мая, которое провел председатель Совета директоров Газпрома Виктор Зубков. Принято решение о проведении аудита теплоэнергетического комплекса региона. Кроме того, будет составлен план модернизации инфраструктуры ТЭК Тверской области. Это позволит повысить эффективность использования тепловых ресурсов Верхневолжья.

Еще одно важное событие – встреча Игоря Рудени с гендиректором ГК «Агропромкомплектация» Сергеем Новиковым и гендиректором АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Денисом Дородных по вопросам расширения производственных мощностей холдинга в области и развития транспортной инфраструктуры. Среди ключевых тем встречи – ремонт дорог в Ржевском районе, где вводятся в эксплуатацию два новых свиноводческих комплекса. Как было озвучено на совещании, подъездные пути с твердым покрытием, ведущие к комплексам, будут построены за счет средств предприятия. Капитальный ремонт дорог местного значения в Ржевском районе в настоящее время реализуется регионом.

Фонд развития общественных связей «Петербургская политика» – независимая некоммерческая организация, которая с 2002 года изучает общественное мнение и социальные процессы, проводит научные, социологические и политические исследования.