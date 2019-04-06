Игорь Руденя: Тверская область должна выйти на качественно новый уровень инвестиционной привлекательности

Концепция инвестиционной стратегии Тверской области утверждена 3 июня на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Наша задача – войти в пятерку лучших субъектов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу. Приоритетами для нас должны стать высокотехнологичные отрасли промышленности, туризм, сельское хозяйство, лесное хозяйство и деревопереработка, перспективные стартапы в малом и среднем бизнесе. Тверская область должна выйти на качественно новый уровень инвестиционной привлекательности», – сказал Игорь Руденя.

При этом Губернатор подчеркнул – работа с инвесторами должна вестись как единый межведомственный проект, который учитывает развитие всех территорий нашего региона, а также имеющийся кадровый потенциал, формирование необходимой инфраструктуры, тарифной политики, кооперацию с действующими предприятиями.

Концепцией предусмотрена работа с инвесторами по принципу «одного окна», предполагающая комплексное сопровождение инвестпроектов. Среди ключевых мер – совершенствование законодательства, регулирующего условия ведения инвестиционной деятельности, создание системы эффективных налоговых преференций, утверждение комплекса градостроительной документации, ориентированной на социально-экономическое развитие территорий. Еще одна важная задача – развитие инфраструктуры, помощь при подключении к энергосетям, имущественная поддержка резидентов через предоставление участков на льготных основаниях, вовлечение в оборот неиспользуемого имущества и другие.

Одно из направлений Концепции – реализация масштабных девелоперских проектов. Такими территориями развития обозначены особая экономическая зона «Завидово», комплекс «Морозовский городок» в Твери, реновация которого будет вестись совместно с ВЭБ.РФ.

Эффективным инструментом стимулирования инвестиционных процессов в Тверской области станет формирование и развитие промышленных парков, в первую очередь это «Эммаусс» и «Боровлёво-3». Земли находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно без торгов при соблюдении установленных требований. Также парки обеспечат необходимой дорожной и коммунальной инфраструктурой.

Игорь Руденя подчеркнул значимость повышения компетенций специалистов, в частности, главных архитекторов. По мнению главы региона, необходимо привлекать их к планированию площадок, которые могут использоваться инвесторами для открытия производств в районах Тверской области.

Кроме того, Губернатор отметил важность командной работы по повышению качества инвестиционных процессов в муниципалитетах. «Главы территорий – это первые руководители, с которым сталкивается инвестор. От того, как ведется работа с инвестором на этом уровне, зависит дальнейшее развитие проекта», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона также обратил внимание, что помимо создания новых производств важно заниматься развитием уже действующих компаний, которые планируют расширяться, создавать новые мощности. Это также влияет на инвестиционную привлекательность региона, акцентировал Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области