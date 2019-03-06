Тверская область на ПМЭФ-2019 планирует подписать соглашение о сотрудничестве по развитию проекта «Государева дорога»

Тверская область примет участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019, который пройдет 6-8 июня в северной столице. Делегацию возглавит Губернатор Игорь Руденя. Глава региона проведёт ряд деловых встреч с руководителями банковских и производственных организаций. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с ведомствами и крупными компаниями.

Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития». На пленарном заседании выступит Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Важно не только обеспечить достойное представление Верхневолжья на площадке Петербургского международного экономического форума, но и решить в рамках форума задачи по привлечению инвесторов в регион», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В экспозиции ПМЭФ будет размещён стенд Тверской области, где центральным станет проект «Государева дорога». Его планируется реализовывать совместно с Московской, Ленинградской и Новгородской областями. На площадке ПМЭФ будет подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве с этими регионами, а также Федеральным агентством по туризму. Цель проекта – объединить ресурсы четырех регионов и создать единое культурно-туристическое пространство на всем пути следования туристов из Петербурга в Москву.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го – под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых и политических кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов.

Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. В 2018 году на форуме подписаны соглашения о сотрудничестве между Тверской областью и ПАО «Почта Банк», а также о взаимодействии региона с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры.

Губернатор Игорь Руденя принял участие в пленарном заседании форума, посетил сессию «Энергетическая панель», презентацию интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети». Игорь Руденя обсудил реализацию инвестиционных проектов на территории Тверской области с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ОАО «РЖД», заместителем Министра промышленности РФ Виктором Евтуховым, заместителем мэра Москвы, руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максимом Ликсутовым.

На ПМЭФ-2018 также подписано соглашение между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом «Нефтеотдача» на поставку бурового оборудовани я.