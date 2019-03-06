В 2018 году в водоемы Тверской области выпустили более 4,7 млн экземпляров молоди рыб

В 2018 году в Тверской области проведено 27 мероприятий по зарыблению водных объектов региона. Всего в водоемы Верхневолжья было выпущено более 4,7 млн экземпляров молоди рыб – стерляди, сазана, толстолобика, черного амура, а также личинки щуки, что на 656,3 тыс. больше, чем в предыдущем году.

Эта работа ведется в рамках соглашения о сотрудничестве региона с Росрыболовством, заключенного в прошлом году на Петербургском экономическом форуме.

22 мая Губернатор Игорь Руденя принял участие в зарыблении Волги в Калязине. В реку выпустили порядка 116 тыс. штук молоди стерляди, выращенной на Конаковском заводе по осетроводству. Этот вид рыбы внесён в Красную книгу Тверской области.

«Ценные виды рыб традиционны для Волги. Надеемся, что в ближайшее время жители региона смогут увидеть реальный результат наших действий по восстановлению водных биоресурсов», – отметил Игорь Руденя.

Как подчеркнул Губернатор, в первую очередь важно обеспечить зарыбление ценными видами рыб акватории Волги.

На сегодняшний день воспроизводство водных биоресурсов осуществляется в 9 водоемах Тверской области. Это Верхневолжское, Иваньковское, Угличское, Рыбинское, Вазузское, Вышневолоцкое водохранилища и озеро Селигер.

В этом году в водоемы региона планируется выпустить более 3,8 млн штук молоди рыб различных видов. Уже проведено четыре мероприятия по зарыблению Волги молодью стерляди в объеме 0,47 млн штук.

В Тверской области уделяется большое внимание сохранению экологии рек. Регион участвует в национальном проекте «Экология», в рамках которого предусмотрена реконструкция и строительство очистных сооружений в ряде городов.

Также проводится работа по определению и обустройству на Селигере искусственных нерестилищ. Увеличены объемы расчистки озера в 2018 году до 32,5 га, что почти на 17 га больше, чем в 2017-м.

Для пресечения правонарушений в сфере охраны водных биологических ресурсов созданы мобильные группы, в которые входят сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, Министерства лесного хозяйства региона, УМВД России и ГИМС МЧС России по Тверской области. В 2018 году проведено 1255 рейдов, в ходе которых выявлено более 1500 правонарушений, изъято свыше 1700 незаконных орудий лова.

Пресс-служба Правительства Тверской области