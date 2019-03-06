«Неделя предпринимательства-2019» в Тверской области объединила сотни представителей бизнес сообщества

В Твери завершился форум «Неделя предпринимательства-2019», который прошел в Тверской области впервые. Событие было приурочено к Дню предпринимателя и объединило около 400 человек. В ходе форума состоялась серия семинаров и лекций для представителей малого и среднего бизнеса. Мероприятие организовано при поддержке Правительства Тверской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В отчете об итогах работы областного Правительства за 2018 год Губернатор Игорь Руденя назвал развитие малого и среднего бизнеса важнейшим показателем для региональной экономики.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году в Тверской области составило 52,8 тыс. Обеспечена положительная динамика по этому показателю. В 2018-м государственная поддержка бизнеса осуществлялась по трем основным направлениям: действующие предприятия, инновационная деятельность и научные разработки», – отметил Игорь Руденя.

Одним из важных шагов в развитии предпринимательства Губернатор считает регулярное информирование бизнесменов Верхневолжья о мерах господдержки.

На «Неделе предпринимательства» представители Фондов содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства и поддержки промышленности Тверской области рассказали о возможностях, которые предоставляются бизнесу. Представители лизинговых компаний – о программах льготного лизинга оборудования.

29 мая состоялся семинар «Маркетплейсы – новая площадка для глобального роста бизнеса». Перед участниками семинара выступили представители известных торговых интернет-площадок OZON.ru и Alibaba.com, которые рассказали об аспектах работы систем для бизнесменов, которые хотят продавать свои товары или услуги через интернет.

Еще одной темой форума стало обучение начинающих предпринимателей. На базе центра «Мой бизнес» планируется провести перезагрузку проекта «Ты – предприниматель» и пригласить в качестве наставников успешных бизнесменов, экспертов, имеющих опыт практической работы.

Первый шаг к перезагрузке был сделан уже на площадке форума. Министерство экономического развития Тверской области и центр «Мой бизнес» совместно с «Фабрикой Предпринимательства» провели мастер-класс «Свой бизнес. Путь от идеи до первого миллиона». Мероприятие посетили около 100 человек. Будущие предприниматели приняли участие в интерактиве, определили свои компетенции, которые могут быть полезными для становления будущего дела, а также оценивали идеи коллег и проводили тестирование некоторых проектов.

Также на форуме состоялась лекция «Тенденции развития экономики и банковской системы» от ПАО «Сбербанк» о процессах в мировой экономике.

Справочно: Тверская область в 2019 году получит из федерального бюджета 72,7 млн рублей на создание и развитие центра «Мой бизнес». В базовую инфраструктуру центра войдут региональная гарантийная и микрофинансовая организации, центры поддержки экспорта и предпринимательства, переговорные, конференц-залы и другие объекты.

Сейчас микрозаймы малому и среднему бизнесу Верхневолжья, а также поручительства при получении кредитов предоставляет региональный Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, созданный в 2008 году. В этом году Фонд будет докапитализирован на сумму свыше 211 млн рублей, что позволит увеличить объёмы поддержки предпринимателей и привлечь в экономику Верхневолжья около 1,5 млрд рублей.

С начала текущего года уже предоставлено 14 поручительств на сумму 67 млн рублей. Этот показатель вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сумма привлеченных кредитов составила 182 млн рублей.

Сейчас для предпринимателей Тверской области, а также жителей региона, которые планируют открыть своё дело, в столице Верхневолжья действуют центры оказания услуг для бизнеса (ЦОУ): в офисе Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства (бульвар Радищева, 31Б), на базе отделения АО «Россельхозбанк» (ул. Дмитрия Донского, д. 37), а также филиалы МФЦ №4 по адресу: Комсомольский пр-т, д. 4/4 (1 этаж) и №5 по адресу: Тверской пр-т, д. 2 (5 этаж торгового центра «Олимп»).

Пресс-служба Правительства Тверской области