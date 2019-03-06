В Тверской области разместят объекты национального центра дистанционного зондирования Земли из космоса

На заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, принято решение о выделении трех участков в Калязинском районе для размещения объектов национального центра дистанционного зондирования Земли из космоса.

В Тверской области по инициативе главы региона современные технологии для мониторинга за состоянием лесов и земельных участков будут внедрять в сотрудничестве с АО «Российские космические системы».

«Внедрение спутниковой группировки и ежедневного мониторинга даст позитивный эффект для региональной экономики. Это возможность отделить добросовестных лесопользователей от нарушителей, это создание производств на свободных лесных массивах, дополнительные рабочие места. При этом очень важно мониторить не только лесозаготовку, но и лесовосстановление. Необходим комплексный контроль за эффективным использованием федерального природного ресурса», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Контроль за использованием лесных ресурсов имеет большое значения для Тверской области – самого большого региона ЦФО, половину площади которого занимают леса (всего более 4,8 млн га). Мониторинг в лесных массивах ведется через информационную систему ИСДМ-Рослесхоз, оператором которой является «Авиалесоохрана». Система используется для обнаружения лесных пожаров и наблюдения за динамикой их развития. В 2017-2018 годах дистанционный мониторинг был организован на территории Западнодвинского, Старицкого, Осташковского и Торжокского лесничеств.

Космический мониторинг ведется по фотоснимкам высокого разрешения. В 2017-2018 годах были получены данные с более 3200 участков, выявлено 28 нарушений лесного законодательства, в том числе четыре незаконных рубки.

Также на заседании был одобрен перевод земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Пожинском сельском поселении Торопецкого района общей площадью 67,9 га, в земли лесного фонда. Этот участок покрыт лесом и непригоден для ведения сельхозпроизводства.

Принимаемые в регионе меры по увеличению площади земель лесного фонда направлены на обеспечение сохранности лесов, возобновление одного из главных природных ресурсов Тверской области.

В числе приоритетных направлений в сфере лесного хозяйства региона – предотвращение незаконных рубок, профилактика пожаров, лесовосстановление, уменьшение количества бесхозных участков.

Вопросы сохранения природных ресурсов Игорь Руденя регулярно обсуждает на заседаниях рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев. В состав группы входят руководители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, представители ФСБ, МВД, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной таможенной службы, Росприроднадзора. Участники рассматривают вопросы лесопользования: заготовки, поставки леса потребителям, а также повышения эффективности противодействия незаконным рубкам.

Пресс-служба Правительства Тверской области