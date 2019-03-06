Игорь Руденя: рекреационный потенциал Тверской области должен использоваться для отдыха жителей и гостей региона

На заседании регионального Правительства, которое 3 июня провёл Губернатор Игорь Руденя, были утверждены границы четырёх особо охраняемых природных зон. Принятое постановление позволит обеспечить охрану и организацию особого санитарного режима таких территорий. развитие их туристического потенциала.

По мнению главы региона, особо охраняемые природные территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Тверской области.

Утверждены границы памятника природы «Лесопарк больницы им. Калинина» в Кашинском городском округе площадью 9,15 га, памятника природы «Лисицкий бор» в Калининском районе площадью 78, 37 га, памятника природы «Лесопарковая зона дома отдыха «Фонвизино» в Калязинском районе площадью 399 га, памятника природы «Сахаровский парк» в Твери площадью 13,2 га.

На этих территориях запрещается рубка деревьев и кустарников, любые вида строительства, разведение костров, выпас сельскохозяйственных животных, засорение мусором.

Создание особо охраняемых природных территорий – одна из самых эффективных форм природоохранной деятельности, позволяющая сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие.

На сегодняшний день в России существует более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий (заповедники, национальные и природные парки, заказники, памятники природы и др.).

На территории Тверской области расположены 2 особо охраняемые природные территории федерального значения: Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник и Государственный комплекс «Завидово» со статусом национального парка, 992 особо охраняемые природные территории регионального значения (573 государственных природных заказника, 418 памятников природы, 1 ботанический сад) и 3 особо охраняемые природные территории местного значения.

Сеть региональных особо охраняемых природных территорий нашего края – самая многочисленная по числу охраняемых территорий в Центральной России. Площадь составляет более 1 млн. га (около 14 % от площади области).

Пресс-служба Правительства Тверской области