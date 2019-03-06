Игорь Руденя: в 2019 году в Тверской области отремонтируют 29 детских садов и 137 школ

В 2019 году на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Верхневолжья дополнительно направят 211,3 млн рублей. Средства пойдут на замену оконных блоков в детских садах и школах, капитальный ремонт санузлов, спортивных залов и кровель зданий образовательных организаций. Решение принято на заседании Правительства региона, которое 3 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Поддержка наших образовательных учреждений в хорошем состоянии – задача всех уровней власти. Ремонт кровель, спортивных залов в муниципальных образованиях – это, прежде всего, развитие потенциала муниципалитетов Тверской области», - сказал Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что основные работы по капитальному ремонту в образовательных учреждениях региона должны быть завершены до 1 сентября.

Дополнительные средства в размере 185,4 млн рублей будут распределены между 64 школами из 36 муниципальных образований региона. Софинансирование со стороны муниципальных образований по этому направлению составит 61,3 млн рублей.

Всего в 2019 году в 137 школах области проведут ремонт кровель, спортзалов, санузлов, замену оконных блоков, капремонт зданий, помещений и инженерных сетей, а также работы по обеспечению комплексной безопасности. На это из консолидированного бюджета Тверской области выделено более 397,3 млн рублей: 285,4 млн рублей – средства регионального бюджета, 111,8 млн рублей – местных бюджетов.

Также 25,9 млн рублей дополнительно направят 15 дошкольным учреждениям Верхневолжья. В 13-ти из них капитально отремонтируют кровлю, в двух заменят оконные блоки.

В общей сложности в текущем году субсидии из областного бюджета в размере 42,6 млн рублей по этому направлению предоставлены 20 муниципальным образованиям. С учётом местного софинансирования в размере 22,8 млн рублей будет улучшена материально-техническая база 29 детских садов Верхневолжья.

Программа по модернизации материально-технической базы образовательных учреждений стартовала в 2017 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени. За три года на эти цели из консолидированного бюджета Тверской области было направлено 626, 9 млн рублей, в программе приняли участие в общей сложности 237 школ из 40 муниципальных образований региона.

Региональная программа, которая предусматривает капитальный ремонт кровель, замену оконных блоков, обустройство прилегающих территорий в детских садах, стартовала в 2018 году. Всего за 2018-2019 годы финансирование по данному направлению составило 74 млн рублей, получатели субсидий - 34 дошкольных учреждения из 25 муниципалитетов.

Тема капитального ремонта образовательных учреждений в Тверской области обсуждалась Игорем Руденей на встрече с руководителями депутатских фракций партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР в Законодательном Собрании Тверской области, которая состоялась 30 мая. Глава региона предложил депутатскому корпусу совместно контролировать ход выполнения работ.

Также на заседании Правительства в госпрограмму «Развитие образования Тверской области» были внесены и другие изменения.

В частности, в рамках реализации национального проекта «Образование» принято решение о дополнительном выделении 503 млн рублей на строительство школы в микрорайоне Брусилово города Твери, которая станет первым в регионе современным учреждением нового уровня, где будут обучаться более 1200 школьников.

Свыше 60 млн рублей предполагается направить на завершение строительства школы -детского сада в микрорайоне «Юность». Учреждение рассчитано на 560 ученических и 80 дошкольных мест. В 2019 году запланирована сдача объекта.

Строительство школ ведётся в рамках решения задачи по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, на 53 млн рублей увеличено финансирование строительства шести детских садов в Лихославльском, Максатихинском, Старицком и Торопецком районах, а также в городе Твери. С учётом внесенных на заседании Правительства изменений на эти цели будет направлено свыше 724 млн рублей. Введение в эксплуатацию учреждений позволит создать 800 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Кроме того, увеличены средства на укрепление материальной базы общеобразовательным учреждениям для детей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, 6,6 млн рублей будет направлено на проведение капитального ремонта кровли в Тверской школе-интернате №1, 100 тыс. рублей будет направлено на приобретение мультимедийного комплекса для Нелидовской школы-интерната.

Пресс-служба Правительства Тверской области