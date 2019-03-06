В Тверской области выдано 75000 сертификатов на материнский капитал

В Тверской области в рамках празднования Международного Дня защиты детей вручен 75-тысячный сертификат на получение материнского (семейного) капитала. Его обладателем стала семья Некрасовых из Твери, где в начале мая родился второй ребенок.

Материнский капитал направляется на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии матери и другие цели. Размер государственной поддержки в этом году составляет 453026 рублей. В Тверской области с 2007 года из 75000 семей 53000 распорядились средствами или частью маткапитала на общую сумму 17,6 млрд рублей. Самым востребованным направлением использования капитала в Тверской области является улучшение жилищных условий.

Из средств маткапитала каждый месяц можно получать выплату в размере 10710 рублей 64 копейки. Ее вправе получить семьи, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года, а доход семьи на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал предшествующего года.

В Тверской области также действует региональный материнский капитал. В прошедшем году на выплаты было направлено более 92 млн рублей, реализовано свыше 1700 свидетельств на региональный маткапитал. Всего за время его действия в области выдано 9803 свидетельства.

Повышению адресности и эффективности мер социальной поддержки населения, улучшению демографической ситуации был посвящен специальный раздел в отчете о деятельности Правительства Тверской области за 2018 год, с которым 30 мая выступил Губернатор Игорь Руденя перед депутатами Законодательного Собрания региона.

В Верхневолжье совершенствуется система социальной помощи семьям с детьми. В частности, в этом году принято решение освободить многодетные семьи от платы за вывоз мусора.

«Мы понимаем, что любая нагрузка на бюджет многодетной семьи должна по возможности быть минимизирована. И в этой связи с 1 января 2019 года многодетные семьи освобождены от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Это не единственная мера, которая будет реализована для многодетных семей», – отметил Игорь Руденя в прямом эфире программы «Разговор с Губернатором».

При рождении третьего и последующих детей предоставляется ежемесячная выплата в размере 10625 рублей. В прошлом году ее получили 6208 семей. Существенно выросло число молодых семей, получивших государственную поддержку на приобретение жилья. Жилищные условия в 2018-м смогли улучшить 211 молодых семей, в то время годом ранее таких семей было 78.

С января 2018 года реализуется новая мера социальной поддержки семьям с детьми – ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, установленная по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Её получателями в регионе стали 2160 семей.

С 1 января 2019 года введена единовременная выплата для молодых семей при рождении или усыновлении детей для погашения части ипотечного кредита. Выплата составит 200 тыс. рублей, предусмотрена поддержка 50 семей.

Всего в Тверской области действует более 50 видов различных выплат. Их получателями стали свыше 350 тысяч человек, общий объем финансирования составил 6,7 млрд рублей.