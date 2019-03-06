Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» с темой внедрения новой модели пассажирских перевозок в Тверской области

Губернатор Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели, благодаря анонсированию новой модели пассажирских перевозок, которая будет внедрена в тверском регионе в 2020 году. Об этом сообщается на сайте фонда общественных связей «Петербургская политика».

О том, что в Тверской области в следующем году будет внедрена новая модель пассажирских перевозок, Игорь Руденя заявил 30 мая в прямом эфире программы «Разговор с губернатором» на телеканале «Россия-24 Тверь». По словам главы региона, организацией пассажирских перевозок в регионе будет заниматься государственное учреждение. В его ведение перейдет планирование маршрутной сети и обновление подвижного состава, отвечающего всем запросам населения с точки зрения комфорта и безопасности, а также подготовка к проведению конкурентных процедур по заключению государственных контрактов, контроль за соблюдением расписания и заявленных объемов перевозок и другие вопросы.

«Корпорация ВЭБ.РФ дала согласие на участие в этом проекте совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией. В Тверской агломерации планируем уже в следующем году реализовать этот проект в максимально большом объёме, и в течение трёх лет эту модель распространим по всей территории Тверской области», - отметил Игорь Руденя.

Как рассказал глава региона, на линию выйдут новые автобусы в едином корпоративном стиле. Внедрение новой модели пассажирских перевозок позволит контролировать работу всех перевозчиков, повысить экономическую эффективность предприятий городского и межмуниципального транспорта, считает Игорь Руденя.

Напомним, планы по модернизации транспортной системы Тверской области обсуждались 14 мая в ходе визита в регион команды институтов развития во главе с председателем государственной корпорации ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.