В Берново Тверской области прошёл Пушкинский праздник поэзии

2 июня, в преддверии 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Берново Старицкого района прошёл областной Пушкинский праздник поэзии. Приветствие участникам мероприятия направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сегодня у нас есть возможность воочию убедиться в истинности пушкинских строк, посвященных Бернову, Малинникам, Старице, Павловскому, и вместе с великим поэтом восхититься немеркнущей красотой этих мест, гостеприимством и талантами их жителей», – отмечено в приветствии от имени Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул – Пушкинский праздник в Берново служит укреплению туристского потенциала Старицкого района и всей Тверской области, способствует сохранению преемственности поколений ценителей российской поэзии.

Пушкинский праздник поэзии проводится в Тверской области с 1970 года. Ежегодно он объединяет сотни любителей поэзии, молодежь, творческие коллективы, ремесленников, почетных гостей.

Традиционно в рамках праздника проходит торжественная церемония вручения региональной премии в области литературы имени И.С. Соколова-Микитова. В этом году её получателем стал автор сборника «А.С. Пушкин и Вышний Волочек» Евгений Ступкин - член Союза журналистов России, член Союза писателей России, почетный член Тверского областного краеведческого сообщества.

Награду вручил потомок Соколова-Микитова, ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Соколов.

На территории усадьбы было организовано 14 площадок, на каждой из которых выступили профессиональные и любительские коллективы учреждений культуры Тверской области.

Была представлена презентация Дома поэзии Андрея Дементьева и выставка из фондов Всероссийского Пушкинского музея в Санкт-Петербурге. На площадке «Парадный вход» гостей встречали фольклорные ансамбли «Вересень» и «Жаворонушки» Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова.

Мастер-классы по бальным танцам для всех желающих провели на площадке «Пушкинский бал». Концертная программа Тверской академической областной филармонии прошла в «Зеленом театре». На «Главной сцене» областной Дом народного творчества с участием колледжа им. М.П. Мусоргского, самодеятельных коллективов Верхневолжья подготовил праздничное открытие мероприятия.

Также были организованы «Детская» и «Молодежная» площадки, сцена «Пушкин fest», «Аллеи художников», ярмарка народных промыслов.

Центральным событием праздника стал гала-концерт Областного детско-юношеского конкурса чтецов «#Читаем вместе». Всего в этом году на конкурс от юных чтецов Верхневолжья поступило несколько десятков работ из 14 городов Тверской области, а также Московской области.

Александр Сергеевич Пушкин посещал усадьбу Вульфов в селе Берново несколько раз. Здесь были написаны его знаменитые «Цветок», «Анчар», «Роман в письмах», «Зимнее утро», отдельные фрагменты «Евгения Онегина».

Пресс-служба Правительства Тверской области