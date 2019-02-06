Спортсмены из 19 стран установили в Тверской области рекорд России по гидрофлаю

1 июня в Конаково на берегу Волги участники международного фестиваля водно-экстремальных видов спорта «Fly Fest» установили новый рекорд России: вывели на воду 47 единиц техники и осуществили единовременный взлёт на гидрофлае.

Фестиваль прошёл с 29 мая по 2 июня. Участие в нём приняли спортсмены из 19 стран мира - России, США, Канады, Мексики, Великобритании, Японии, Колумбии, Кореи, Франции, Эстонии, Новой Зеландии, Финляндии и других.

Зрителям представили уникальное огненно-световое представление международной шоу-группы Hydro Circus, а также открытые тест-драйвы водно-экстремальных гаджетов, мастер-классы.

Справочно: Тверская область традиционно является местом проведения крупных соревнований по водно-моторному спорту. В прошлом году регион в третий раз подряд принял Кубок России по аквабайку. Соревнования в Твери объединили более 50 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Рязани, Иркутска, Нижнего Новгорода и других городов.

Губернатор Игорь Руденя на состязаниях вручил награду от Правительства Тверской области в номинации «За волю к победе» мастеру спорта России по водно-моторному спорту Михаилу Ершову, самому старшему участнику соревнований. Специальный приз аквабайкеру из самого дальнего региона России - Михаилу Ляховчуку из Иркутска был вручён от туристического портала Тверской области Welcometver.ru.

В рамках состязаний состоялись первые официальные мировые соревнования в дисциплине «гидрофлай» (флайбординг) под эгидой Международного водно-моторного союза.

Пресс-служба Правительства Тверской области