В Тверской области в рамках национального проекта «Демография» организовано обучение жителей предпенсионного возраста

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» с 2019 года в Тверской области реализуется программа обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста. Всего курсы в этом году должны пройти 484 жителя Верхневолжья.

Право на бесплатное обучение в рамках федерального проекта имеют жители региона в течение 5 лет до наступления пенсионного возраста. Проект направлен на повышение профессиональных компетенций граждан, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными средствами, получение квалификационных разрядов, классов, категорий.

Обучение граждан предпенсионного возраста стартовало в апреле. К занятиям уже приступили 200 жителей, из них более 80% — действующие работники предприятий, учреждений и организаций Тверской области.

31 образовательная программа работает во всех муниципальных образованиях. Наиболее востребованы направления по освоению компьютерной техники и современных компьютерных программ на платформе 1С, программы повышения квалификации в области кадрового дела, охраны труда, управления государственными и муниципальными закупками. Среди рабочих профессий наиболее популярны профессии повара, продавца, водителя, оператора котельной, кладовщика, горничной.

Занятия организованы с использованием ресурсов образовательных организаций и предприятий региона. В частности, в проекте участвует издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт». Всего на предприятии трудоустроены 830 человек, из них 49 граждан предпенсионного возраста. Обучение по профессии «Машинист упаковочной машины» организовано на базе собственного учебного центра «Парето-Проф» без отрыва от основной работы. Программа предусматривает практические занятия под руководством опытного наставника, а также итоговую аттестацию в форме квалификационного экзамена.

По завершении курса участники получат свидетельство о профессиональной переподготовке. Аналогичное упаковочное оборудование используется не только в полиграфии, но и в других отраслях промышленности. Применение полученных навыков значительно повысит конкурентность граждан на рынке труда.

Учебный центр службы занятости Тверской области проводит обучение по программе дополнительного профессионального образования «Инспектор по кадрам». В настоящее время на курс поступили четверо граждан предпенсионного возраста, в том числе двое безработных.

В процессе обучения слушателей познакомят с основами кадрового делопроизводства и трудового Кодекса РФ, правовыми аспектами деятельности организации, защиты персональных данных, бухучета и налогообложения. Обучат технике машинописи на ПК, методу слепой печати.

Пресс-служба Правительства Тверской области