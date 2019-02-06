В Берново Тверской области проходит Пушкинский праздник поэзии

2 июня, в преддверии 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Берново Старицкого района проходит областной Пушкинский праздник поэзии. Участников праздника приветствовал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Впечатления, полученные великим поэтом во время пребывания на тверской земле, существенно обогатили творчество великого поэта. Недаром Александр Сергеевич называл уголки Верхневолжья, впоследствии прославленные как пушкинские места, своим рабочим кабинетом. Сегодня у нас есть возможность воочию убедиться в истинности пушкинских строк, посвященных Бернову, Малинникам, Старице, Павловскому, и вместе с великим поэтом восхититься немеркнущей красотой этих мест, гостеприимством и талантами их жителей», – отмечено в приветствии от имени Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул – Пушкинский праздник в Берново служит укреплению туристского потенциала Старицкого района и всей Тверской области, способствует сохранению преемственности поколений ценителей российской поэзии.

Александр Сергеевич Пушкин посещал усадьбу Вульфов в селе Берново несколько раз. Здесь были написаны его знаменитые «Цветок», «Анчар», «Роман в письмах», «Зимнее утро», отдельные фрагменты «Евгения Онегина».

Пушкинский праздник поэзии проводится в Тверской области с 1970 года. Ежегодно он объединяет сотни любителей поэзии, молодежь, творческие коллективы, ремесленников, почетных гостей. В этом году на мероприятие приглашен ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Соколов.

Праздник стартует в 10:00. На территории усадьбы организовано 14 площадок, на каждой из которых выступят профессиональные и любительские коллективы учреждений культуры Тверской области.

Будет представлена презентация Дома поэзии Андрея Дементьева и выставка из фондов Всероссийского Пушкинского музея в Санкт-Петербурге. На площадке «Парадный вход» гостей встретит фольклорный ансамбль «Вересень» и «Жаворонушки» Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова.

Мастер-классы по бальным танцам для всех желающих проведут на площадке «Пушкинский бал». Концертная программа Тверской академической областной филармонии запланирована в «Зеленом театре». Здесь же можно будет послушать лекции о моде 19 века, посмотреть дефиле. На «Главной сцене» областной Дом народного творчества с участием колледжа им. М.П. Мусоргского, самодеятельных коллективов Верхневолжья подготовил праздничное открытие мероприятия.

Также организованы «Детская» и «Молодежная» площадки, сцена «Пушкин fest», «Аллеи художников», ярмарка народных промыслов и многое другое.

Центральное событие праздника – гала-концерт Областного детско-юношеского конкурса чтецов «#Читаем вместе». Всего на конкурс от юных чтецов Верхневолжья поступило около 50 работ. Лучшие из них представят на празднике в Берново.

Пресс-служба Правительства Тверской области