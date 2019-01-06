В Тверском императорском дворце обсудили творчество Василия Поленова

1 июня в Тверском императорском дворце состоялось закрытие сезона музейно-театральных программ. В Восточной башне прошло мероприятие, посвященное 175-летию русского художника Василия Поленова.

Для гостей была предусмотрена беседа о произведении Василия Поленова «Христос и грешница». Во второй части программы прошел показ моноспектакля «Невеста» по одноименному рассказу А.П. Чехова, который дополнят музыкальные иллюстрации на цифровом баяне.

Комплекс Тверского императорского дворца является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища, где в настоящее время базируется тверской объединённый музей.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени в Тверской области реализуется проект «Нас пригласили во дворец», который направлен на приобщение школьников к истории и культуре России и тверского края, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Всего с начала реализации проекта его участниками стали свыше 39 тысяч школьников из всех муниципальных образований региона. В 2019 году Тверской императорский дворец посетят около 12380 учеников восьмых классов из всех районов Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области