В Тверской области отмечают Международной день защиты детей

Сегодня, 1 июня, Тверская область вместе со всей страной отмечает Международный день защиты детей. Праздник был утверждён по решению сессии Международной демократической федерации женщин в 1949 году.

«Воспитать подрастающее поколение достойными гражданами своей страны – это важнейшая задача. По инициативе Президента Российской Федерации существенно увеличены меры поддержки семей с детьми, реализация национальных проектов «Демография» и «Образование» позволит укрепить институт семьи. Дети – это наше будущее, которое ежедневно формируется любящей семьей, внимательными педагогами и наставниками», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области к Международному дню защиты детей приурочены десятки мероприятий в разных уголках региона.

Традиционное областное мероприятие в честь праздника состоится в Тверской академической филармонии. Участие в нём примут дети от 7 до 12 лет – воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, учащиеся образовательных организаций Тверской области.

Для детей будут организованы интерактивные игры и показ спектакля «Приключение сказочных героев в филармонии». В рамках мероприятия пройдет выставка работ участников областного конкурса детского фототворчества «Здоровое детство – залог счастливого будущего страны» и торжественное награждение победителей конкурса.

Также в этот день в Твери пройдёт IV Региональный этап Всемирных детских игр победителей. Масштабный спортивный праздник для детей тверского региона, перенесших серьёзные заболевания, организован фондом «Добрый мир» при поддержке Правительства Тверской области, ведущих спортсменов Верхневолжья.

В программу соревнований включены: легкая атлетика, стрельба из лука, велотрек, футбол, шахматы, настольный теннис, гребля на байдарках, а также культурно-развлекательные мероприятия.

По результатам жеребьевки будут определёны представители от Тверской области, которые примут участие во Всемирных детских играх победителей в Москве.

Одной из центральных площадок праздника станет Городской сад в Твери, где торжества стартуют в 12.00. Юных гостей праздника и их родителей ждёт концертная программа «Пусть всегда будет детство», игровая развлекательная программа «Скажи лету ДА!», творческие мастер-классы, игротека настольных игр, спортивные соревнования, научно-познавательные мастер-классы, шоу-программы, также будет организован благотворительный праздник. Кроме того, Городской сад подготовил для посетителей специальные праздничные акции на аттракционы.

В тверском регионе уделяется особое внимание мерам социальной поддержки семей с детьми.

31 мая, накануне праздника, Губернатор Игорь Руденя вручил жилищные сертификаты 23 молодым семьям Тверской области. Всего в 2019 году жилищные сертификаты предусмотрены 142 молодым семьям из 30 муниципальных образований области. В этом году объем средств консолидированного бюджета на предоставление сертификатов составляет более 97,3 млн рублей, из которых свыше 35,7 млн рублей – федеральные средства, 40 млн рублей – областные, 21,4 млн рублей – средства муниципальных образований региона. В следующем году планируется оказать поддержку в приобретении и строительстве жилья 200 семьям. Всего с 2006 года жилищные условия при господдержке улучшили около 2 тысяч семей региона.

Поддержка молодых семей – одно из основных направлений «демографического пакета», предложенного к реализации Президентом России Владимиром Путиным.

С 1 января 2018 года по инициативе главы государства введены ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. Они предназначены для семей, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. В 2019-м региону из федерального бюджета на эти цели предусмотрено свыше 511 млн рублей.

Поддержка молодых и многодетных семей стала темой отчета Губернатора Игоря Рудени об итогах работы областного Правительства в 2018 году, а также программы «Разговор с Губернатором» 30 мая.

С 2019 года молодым семьям региона, в которых один из супругов моложе 25 лет, при рождении или усыновлении первого ребёнка предоставляют выплаты на частичное погашение ипотеки. На реализацию новой меры в этом году заложено 10 млн рублей. Размер выплаты составляет 200 тыс. рублей.

В этом году принято решение об освобождении с 1 января 2019 года многодетных семей от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Данной поддержкой смогут воспользоваться более 11 тысяч семей, где воспитываются свыше 37 тысяч детей.

Ведется работа по повышению доступности и качества образования. В 2018 году велось проектирование 6 детских садов для 5 муниципальных образований. Строительные работы планируется завершить в текущем году, будет введено 810 мест. Также в 2019-2021-м годах запланировано строительство еще 7 детских садов на более чем 900 мест.

В 2018-м введена в эксплуатацию школа на 150 мест в деревне Степурино Старицкого района. Завершается строительство школы-детского сада на 560 ученических и 80 детских мест в микрорайоне «Юность» в Твери. В микрорайоне «Брусилово» возводится школа на 1224 места, запланировано строительство такой же школы в «Радужном». В Центральном районе Твери также предполагается построить школу на 1500 мест, в Торжке – на 1100 мест.

Кроме того, в регионе создан детский технопарк «Кванториум» – современная образовательная площадка, где новое поколение осваивает самые современные технологии.

Пресс-служба Правительства Тверской области