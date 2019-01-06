В Тверской области начался XXI Волжский Крестный ход

В Тверской области 1 июня от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского района начался XXI Волжский Крестный ход. Событие собрало более 1,5 тысячи человек из Тверской, Московской, Новгородской и других областей. Божественную литургию и чин малого водоосвящения провёл митрополит Тверской и Кашинский Савва. В торжественном открытии Крестного хода принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«21-й год подряд Волжский Крестный ход совершается по территории Верхневолжья. Мы продолжаем традицию, которая была начата ещё до революции. Это не просто сохранение наших ценностей. Это незримая нить, которая связывает разные поколения, обеспечивает духовное развитие нашего народа», – отметил Игорь Руденя.

«Сегодня особенный день, мы освящаем исток великой реки Волги. Уверен, что традиция будет продолжаться, и мы ежегодно будем собираться в этом светлом месте», — сказал митрополит Тверской и Кашинский Савва.

В этом году Волжский Крестный ход посвящён 200-летию обретения мощей княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской. Святыня Крестного хода — икона святой благоверной княгини из церкви в честь Архангела Михаила города Торжка.

Торжества начались с Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, расположенном рядом с истоком Волги. Затем прошло торжественное шествие к истоку, где состоялся чин малого водоосвящения.

В рамках торжественного мероприятия выступил хор Московского Данилова монастыря.

В этот день на истоке Волги была организована концертная программа, фольклорные площадки, творческие мастерские для детей, полевая кухня, ярмарка с товарами народных промыслов, декоративно-прикладного искусства.

Для доставки паломников к истоку Волги работало бесплатное маршрутное такси от деревни Вороново до Волговерховья. В Вороново также обустроили автомобильная стоянка для личного транспорта.

С 1 по 3 июня Крестный ход будет проходить по территории Осташковского городского округа. В том числе паломники побывают в монастыре Нило-Столобенская пустынь. 4 и 5 июня участники хода прибудут в Пеновский, Селижаровский районы и Ржев. 6 и 7 июня Крестный ход охватит Зубцовский, Торжокский и Старицкий районы, 8 и 9 июня – Тверь и Калининский район. 10 июня паломники посетят святыни Конаковского района, 11 и 12 июня – Дубны Московской области и Кимрского района. 13 и 14 июня Крестный ход будет проходить в Кашинском городском округе и Калязинском районе.

XXI Волжский Крестный ход завершится 15 июня в Калязине. Традиционно заключительным мероприятием станет фестиваль духовной и светской музыки.

В районах прохождения Крестного хода обеспечено дежурство медицинских бригад, волонтеров. Проработана возможность использования вертолета санавиации.

История Волжского Крестного хода берёт начало с 1999 года. Тогда в преддверии 2000-летия Рождества Христова по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 20 июня от истока Волги начался Крестный ход по водам трех великих рек: Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиция освящения истока реки Волги и начало Волжского Крестного хода были объединены в один праздник.

В 2017 году исток Волги в деревне Волговерховье освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Юбилейный XX Волжский Крестный ход охватил 24 муниципалитета Тверской области. Он был посвящён 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

Пресс-служба Правительства Тверской области