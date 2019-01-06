«Динамо» (Тверь) будет играть в высшей хоккейной лиге

В сезоне 2019/2020 «Динамо» (Тверь) будет располагаться в спортивном комплексе «Юбилейный».

31 мая в городе Сочи состоялось совещание директоров клубов ВХЛ, на котором были подведены итоги прошедшего сезона и представлены заявки на вступление в лигу новых команд.

На апрельской встрече с генеральным директором хоккейного клуба «Динамо-Москва» Евгением Кровопусковым Губернатор Игорь Руденя подчеркнул: «Для Тверской области это один из приоритетных спортивных проектов. Очень важно работать с молодежью, воспитывать кадры. Для этого у нас есть все необходимые условия».

На совещании в Сочи Евгений Кровопусков сказал: «Рад сообщить вам о восстановлении фарм-клуба "Динамо" в Высшей Хоккейной Лиге. От руководства клуба и себя лично хочу поздравить всех болельщиков и жителей Твери с возвращением большого хоккея в старинный город».

В настоящее время в Тверской области отделения хоккея работают в муниципальных спортивных школах в Старице, Ржеве, Конаково, Кимрах, Бологое и Калязине. В Твери действует спортивная школа олимпийского резерва по хоккею.

В регионе хоккеем в областных спортивных школах занимаются более 1000 человек, в том числе развивается женский хоккей. Тренерский штат спортшкол насчитывает 31 тренера по хоккею. В регионе также создана молодежная команда «Тверичи», в которую входят воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по хоккею.



Пресс-служба Правительства Тверской области