Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор МРСК Центра - управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский обсудили работу электросетевого комплекса Тверской области

31 мая в Правительстве Тверской области прошла встреча Губернатора Игоря Рудени и генерального директора МРСК Центра - управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игоря Маковского. Стороны обсудили вопросы реализации инвестиционной программы компании на территории тверского региона.

В Отчете о деятельности Правительства за 2018 год Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что в 2018-м году начался новый этап в развитии энергетического комплекса нашего региона. Стартовала реализация программы «МРСК Центра» по повышению надёжности электроснабжения потребителей Тверской области. Наш регион стал вторым в Российской Федерации, где ПАО «Россети» провело масштабные учения энергетиков. За 3 месяца была выполнена трёхлетняя производственная программа: расчищено и расширено более 13-ти тысяч гектаров охранных зон, выполнена реконструкция 550-ти километров линий электропередачи с заменой опор и проводов.

Как отметил Игорь Маковский, компания форсированными темпами ведет работу по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса Тверской области. Энергетики намерены системно развивать сетевую инфраструктуру региона для обеспечения стабильно высокого уровня качества и надежности электроснабжения.

В текущем году МРСК Центра намерена продолжить работы, направленные на развитие и техническое перевооружение объектов электросетевой инфраструктуры, технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям. Цифровизация электросетевого комплекса будет, главным образом, направлена на внедрение современных интеллектуальных приборов учета с объемом инвестиций в этом году около 450 млн. рублей, что позволит снизить потери в сетях, а соответственно уменьшит операционные затраты компании.

Пресс-служба Правительства Тверской области