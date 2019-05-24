Лилия Корниенко: "Для меня очень важно внимание главы региона к сельскому хозяйству"

Депутат Законодательного собрания, генеральный директор ОАО "Волжский пекарь" прокомментировала сайту tverlife.ru:

– В канун наступавшего 2018 года губернатор Игорь Михайлович Руденя говорил, что перед нами стоит задача – обеспечить устойчивость и непрерывность развития региона. Слушая вчера его отчет о результатах деятельности правительства в минувшем году, я, как депутат областного парламента, убеждалась, что под его руководством эта задача успешно решается. По всем ключевым направлениям – росту производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, вводу в оборот неиспользуемых сельхозугодий, развитию туризма, среднего и малого бизнеса, реализации «демографического пакета» и, конечно, сокращению долгов региона - наблюдается положительная динамика. На мой взгляд, это закономерно. Если маршрут точно выверен, есть сильный лидер и политическая воля, любая цель будет достигнута.



Реализуя Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Правительство Тверской области разработало целый ряд региональных национальных проектов. Как депутат с большим стажем, констатирую, что именно они стали нашей «дорожной картой» и Верхневолжье хорошо поработало. Индекс промышленного производства по итогам 2018 года составил 13,2%. В области реализовано 12 крупных инвестпроектов, привлечено инвестиций около 11,5 млрд рублей, что позволило создать 1,8 тысячи новых рабочих мест на предприятиях различных отраслей. Более чем на 3% возросло производство сельскохозяйственной продукции, и это меня особенно радует.



Всю свою жизнь я работаю в пищевой индустрии. И для меня очень важно внимание главы региона к сельскому хозяйству, к пищевой промышленности, к нашей хлебопекарной отрасли – ко всему тому, что справедливо называют продовольственной безопасностью, ведь хлебопечение – тоже часть агропромышленного комплекса, его конечное звено.



Однажды наш губернатор очень правильно сказал: главное – накормить людей, а все остальное уже потом. И я могу подтвердить, что мы всегда ощущаем его поддержку. А по большому счету, это поддержка потребителей нашей продукции, всех жителей региона. Ведь в нашей отрасли главная роль принадлежит индустриальным предприятиям, потому что только они могут обеспечить массового потребителя самым главным в России продуктом – хлебом.



Сейчас меня, как и всех нас, переполняют впечатления. Отчет был таким глубоким и конкретным, таким убедительным, в нем отражены все отрасли, отмечены все достижения и все болевые точки. Игорь Михайлович поставил перед нами понятные цели, определил новые задачи. Надо работать! Дружно, последовательно, не распыляя силы, как лебедь, рак и щука в знаменитой басне Крылова. Да, не все нам пока удалось, но прогресс очевиден, а это главное. Не надо

заниматься пустым критиканством, будоражить общество. Дел предстоит много, больших и сложных, но вместе мы справимся. Это очевидно для меня и как для депутата, и как для руководителя Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева. Я почерпнула много полезного для своей работы.



О многом хочется сказать, многое предстоит обдумать, и мы к этой теме, конечно, еще вернемся.



Напомним, что 30 мая губернатор Игорь Руденя на заседании Законодательного Собрания Тверской области выступил с отчетом о деятельности Правительства Тверской области. В отчете представлены результаты работы министерств и ведомств за 2018 год.



Традиционно отчёт включает в себя показатели, достигнутые в ключевых отраслях – промышленности, агропромышленном комплексе, дорожном и жилищно-коммунальном хозяйстве, туризме. Кроме того, в число основных показателей отчёта входят результаты проводимой в регионе инвестиционной и бюджетной политики, а также работы в здравоохранении, образовании, соцзащите, сферах культуры и спорта.



На отчете губернатора Тверской области присутствовали член Совета Федерации РФ Андрей Епишин, депутаты Государственной Думы Сергей Веремеенко, члены Правительства Тверской области, руководители региональных подразделений федеральных служб, видные общественники региона.