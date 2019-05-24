На фестивале «Красная площадь» в Москве представят театрально-музыкальный спектакль, посвящённый Андрею Дементьеву

1-6 июня в Москве состоится масштабный литературный праздник — книжный фестиваль «Красная площадь». 3 июня на форуме пройдет театрально-музыкальный спектакль «Все - от крика до тишины», посвящённый нашему выдающемуся земляку Андрею Дмитриевичу Дементьеву. В ходе события будут презентованы книги поэта. Начало – в 13:00 на главной сцене фестиваля.

Во время спектакля стихи Андрея Дементьева прочтут артисты театра, кино и эстрады: Валерий Баринов, Ангелина Вовк, Марк Тишман, Евгений Павлов. Также на сцене выступит друг поэта, артист Тверского театра драмы Тарас Кузьмин. Откроет встречу тверской Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» под управлением Андрея Кружкова.

В 2018 году на главной сцене фестиваля «Красная площадь» состоялось одно из последних выступлений Андрея Дементьева. 26 июня 2019 года исполнится год с момента его ухода из жизни. Зрители спектакля увидят редкие кадры и уникальные записи выступлений поэта.

«Андрей Дементьев всегда был родным человеком для Тверской области, здесь он родился, вырос, провел свою молодость. Память о нём, его творчестве -это память о целой эпохе», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По мнению главы региона, Андрей Дементьев внёс большой вклад в развитие культурной и поэтической жизни Верхневолжья.

Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дмитриевич Дементьев ушёл из жизни 26 июня 2018 года. Это один из самых известных отечественных поэтов второй половины XX века. Издал более 50 книг стихов, которые переведены на разные языки мира. Многие произведения автора положены на музыку и являются классическими песнями отечественной эстрады.

По инициативе Андрея Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Андреем Дмитриевичем были заложены традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии, проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», который в этом году состоялся 21 марта.

2 ноября прошлого года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день депутаты Тверской городской Думы приняли решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева.

Пресс-служба Правительства Тверской области