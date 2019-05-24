Московскому аэропорту «Внуково» присвоено имя уроженца Тверской области академика Андрея Туполева

Президент России Владимир Путин 31 мая подписал указ о присвоении ряду аэропортов России имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. В том числе международному аэропорту «Внуково» присвоено имя нашего земляка, уроженца Кимрского района, знаменитого авиаконструктора Андрея Туполева.

«Имя Андрея Николаевича Туполева, прославленного человека, родившегося на тверской земле, занимает особое место в истории мирового самолетостроения. Благодаря его инженерному профессионализму, неординарному таланту, новаторскому подходу было создано более ста типов военных и гражданских самолетов, многие из которых стали визитной карточкой отечественной авиации», – отмечалось в приветственном адресе губернатора Игоря Рудени по случаю торжественных мероприятий, посвященных 130-летию легендарного авиаконструктора в ноябре 2018 года.

Андрей Туполев родился в деревне Пустомазово Кимрского района Тверской области 10 ноября (29 октября по старому стилю) 1888 года. В 2005 году там был открыт мемориальный комплекс, представляющий собой фрагмент дома-усадьбы Туполевых с мемориальной доской. В 2015 году создан Центр патриотического воспитания имени А.Н. Туполева в д.Устиново. Экспозиции Центра посвящены жизни, трудовой деятельности, достижениям авиаконструктора и содержат уникальные экспонаты, в том числе личные вещи А.Н.Туполева. В Кимрском краеведческом музее создан мемориальный зал, где размещена экспозиция, посвящённая известному земляку.

С именем Андрея Туполева связаны лучшие страницы истории отечественного самолетостроения. Авиаконструктор разработал свыше 100 типов воздушных лайнеров, 70 из которых выпускались серийно. На его самолетах установлены 78 мировых рекордов, выполнены 28 уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа парохода «Челюскин» на АНТ-4, беспосадочные перелеты в США через Северный полюс экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова на АНТ-25, высадка научной экспедиции «Северный полюс» во главе с Иваном Папаниным.

Имена аэропортам присвоены по итогам конкурса «Великие имена России», который проходил в несколько этапов. На первом этапе были сформированы предложения регионов на основе дискуссий в региональных общественных палатах, далее готовились расширенные региональные списки. По итогам опроса ВЦИОМ были сформированы шорт-листы и организовано общероссийское финальное голосование. Оно проходило через специальный сайт великиеимена.рф, по горячей линии, на волонтерских пунктах проекта и на бортах самолетов «Аэрофлота».