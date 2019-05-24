Более 570 евроконтейнеров и 4 единицы спецтранспорта для уборки мусора поступили в Тверскую область

В Тверскую область поставлена первая партия нового оборудования для обращения с твёрдыми коммунальными отходами. На баланс государственной организации «Тверьспецавтохозяйство», которая координирует в регионе деятельность по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию и утилизации твёрдых коммунальных отходов, поступило 4 единицы спецтехники и 575 евроконтейнеров.

Новые правила обращения с ТКО внедряются в регионе с 1 января 2019 года. На территории Верхневолжья устанавливаются дополнительные контейнеры для сбора отходов, разработаны стандарты площадок, где будут размещаться мусорные контейнеры, закупается новый спецтранспорт, организована группа контроля по транспортированию ТКО.

Новая схема обращения с ТКО стала одной из тем отчета Губернатора Игоря Рудени об итогах работы областного Правительства в 2018 году, а также программы «Разговор с Губернатором» 30 мая, в ходе которого вопросы главе региона задали жители области.

«Уверен в том, что сама система оборота с ТКО показывает уровень и качество развития общества, поэтому необходимо чётко и понятно сформировать эту систему», - отметил в прямом эфире программы «Разговор с Губернатором» Игорь Руденя.

Всего в 2019 году для сбора и вывоза мусора в Тверской области будет закуплено 30 единиц спецтехники и 1200 евроконтейнеров. Ожидается, что остальная часть оборудования поступит в Верхневолжье до 20 июня.

Новые мусоровозы с объёмом кузова 22 куб.м. оснащены специальными порталами, позволяющими загружать 8-ми кубовые контейнеры. Машины имеют единый корпоративный стиль, окрашены в зелёный цвет.

Техника будет обслуживать Заволжский район Твери и ряд муниципальных образований Тверской области.

Евроконтейнеры оснащены специальными крышками, что не позволит разлетаться мусору, и полностью приспособлены под новые мусоровозы.

Сейчас транспорт проходит необходимую процедуру регистрации. Уже со следующей недели начнётся установка контейнеров и выход машин на маршруты.

По мнению Игоря Рудени, одно и приоритетных направлений – создание в регионе системы раздельного сбора отходов. В рамках программы до 2024 года предполагается создать ряд современных объектов инфраструктуры по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО. Тверская область вошла в программу по рекультивации свалок, расположенных в Калининском и Конаковском районах, в черте города Кимры.

В 2018 года в областную собственность перешло предприятие «Полигон», в настоящее время оформляется государственная собственность на все полигоны в регионе.

«Консолидация всех ресурсов и развитие этого направления в руках государственного предприятия даст возможность более чётко прогнозировать тарифы», - считает Игорь Руденя.

Территориальная схема обращения с отходами утверждена в Тверской области в конце 2017 года. Сформировано 7 межмуниципальных кластеров по обращению с ТКО. Зоны определены с учётом численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети, требований экологической безопасности.

В настоящее время единый тариф за вывоз мусора в регионе установлен в размере 91,24 рубля с человека в месяц. Губернатор Игорь Руденя утвердил снижение платы граждан за вывоз мусора на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Этот показатель остается одним из самых низких в стране. От платы за вывоз мусора полностью освобождены многодетные семьи. В этом году из регионального бюджета на предоставление льгот предусмотрено 67,5 млн рублей. Данной мерой поддержки смогут воспользоваться 11345 семей.

Пресс-служба Правительства Тверской области