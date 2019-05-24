Игорь Руденя поручил детально проработать инициативы по улучшению качества жизни тверских семей

31 мая, накануне Международного дня защиты детей, Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной. На встрече обсудили вопросы создания комфортных условий для семей с детьми и работу в этом направлении в рамках национальных проектов «Демография», «Образование» и «Здравоохранение».

«Для нас это очень важный праздник. Наша работа, которую мы вместе реализуем на территории тверского региона направлена не только на защиту прав детей, но и создание для них здорового микроклимата, условий жизни», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что на предыдущей встрече были достигнуты договоренности об участии института Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области в разработке дополнительных мер по стимулированию рождаемости, поддержке многодетных и молодых семей, продвижению в обществе семейных ценностей.

Среди представленных в рамках сегодняшней встречи инициатив – улучшение жилищных условий семей, в частности, развитие региональных ипотечных программ, меры социальной поддержки и другие.

Лариса Мосолыгина отметила – все инициативы основаны на анализе практик субъектов РФ и учитывают пожелания семей с детьми Верхневолжья.

«Дополнительные меры необходимо более детально проанализировать. С учетом отчета о деятельности работы Правительства Тверской области, который был представлен 30 мая. Сегодня нужны более высокие результаты по важнейшим направлениям демографии, здравоохранения», - отметил Игорь Руденя.

По итогам встречи Губернатор дал поручения профильным министерствам детально изучить уже сформированные инициативы и внести предложения по их реализации. «Работа должна вестись комплексно, совместно. Формальный подход не допустим», - обозначил глава региона.

В Тверской области постоянно совершенствуются меры поддержки многодетных родителей и семей с детьми. В этом году принято решение об освобождении с 1 января 2019 года многодетных семей от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Данной мерой поддержки смогут воспользоваться более 11 тысяч семей, где воспитываются свыше 37 тысяч детей. Кроме того, введена ежемесячная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей.

Пресс-служба Правительства Тверской области