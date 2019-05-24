В Тверской области приступили к дороги «Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна»

Губернатор Игорь Руденя регулярно проводит личный приём граждан в Правительстве Тверской области. Очередная встреча с жителями, обратившимися к главе региона по личным вопросам, состоялась 31 мая.

Житель столицы Верхневолжья Александр Зайцев адресовал Игорю Рудене вопрос о ремонте участков, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на автомобильной дороге «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна».

Автомобильная дорога регионального значения общей протяженностью 256,8 км проходит по территориям Калининского, Рамешковского, Бежецкого, Краснохолмского, Молоковского и Весьегонского районов. Она обеспечивает транспортное сообщение Твери с районными центрами северо-востока региона, а также выход в Вологодскую область. Средняя интенсивность движения транспорта по автомобильной дороге составляет более 3300 автомобилей в сутки.

В 2017 году были отремонтированы участки дороги в Весьегонском, Бежецком и Калининском районах общей протяжённостью 21 км.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что ремонт этой дороги находится на личном контроле. В настоящее время по участку «Тверь-Горицы» направлены документы по передаче данной автомобильной дороги в федеральную собственность. Это поможет ускорить проведение капитального ремонта. В рамках текущего ямочного ремонта до этого поворота участок будет приведен в нормативное состояние. На ремонт участка от 37 км до 87 км проведён аукцион, заключен контракт и подрядчик приступил к проведению работ.

Вопросу ремонта региональной дорожной сети Верхневолжья было уделено серьезное внимание в отчете о деятельности Правительства Тверской области за прошлый год.

«В текущем году Тверская область активно участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволит увеличить к 2024 году долю региональных и межмуниципальных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 34%, а в городе Твери – до 85%, снизить долю автодорог, работающих с перегрузкой на 10%, и в 2 раза уменьшить количество аварийно опасных участков», — подчеркнул Игорь Руденя.

Автодорога «Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна» будет отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в два этапа. В 2019 году проведут ремонт в Рамешковском районе. Это участок с 37-го км от поворота на автодорогу «Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино» по 62-ой км. Далее планируется приступить к ремонту участка в Бежецком районе.

Дорогу отремонтируют по технологии регенерации, что подразумевает под собой переработку старого асфальтобетона с восстановлением его свойств.

За время действия нацпроекта – до 2024 года, автодорогу «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» планируется привести в нормативное состояние на всем протяжении.

Всего в рамках национального проекта в Тверской области в 2019 году отремонтируют 104 км автодорог регионального значения. Также ремонт будет произведён на дороге «Торжок – Осташков» общей протяженностью 25 км, «Осташков – Селижарово – Ржев» - более 30 км, «Красномайский - Фирово» - порядка 24 км.

В общей сложности, включая ремонтные работы по региональной программе дорожных работ, в текущем году в Верхневолжье планируется отремонтировать порядка 290 км региональных дорог и приступить к ремонтным работам на 10 искусственных сооружениях общей протяжённостью 818 погонных метров. На эти цели будет направлено почти 4,5 млрд рублей.

Также на личном приёме была затронута тема ремонта дорог на выезде из Твери в сторону Бежецка. Как отметил Игорь Руденя, в настоящее время ведутся работы по проектированию, на некоторых из улиц планируется расширение полос.

Пресс-служба Правительства Тверской области