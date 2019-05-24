Губернатор Игорь Руденя вручил жилищные сертификаты молодым семьям Тверской области

31 мая Губернатор Игорь Руденя вручил жилищные сертификаты 23 молодым семьям Тверской области. В торжественной церемонии приняли участие семьи из Твери, Ржева, Кимр, Торжка и других муниципалитетов Верхневолжья.

«Сегодня у нас праздник – мы вручаем сертификаты молодым и многодетным семьям в преддверии Дня защиты детей. Желаю, чтобы в ваших семьях всегда были детские улыбки и радость. Чтобы маленькие граждане были нашей надежной опорой и достойными жителями России и Тверской области», – обратился к участникам торжественной церемонии Игорь Руденя.

Анастасия Шабаева из Удомельского городского округа, семье которой сегодня был вручен сертификат, выразила благодарность за такую значимую для семей, молодых родителей поддержку от государства. И отметила, что финансовая помощь станет серьезным подспорьем для каждой присутствующей здесь семьи.

Всего в 2019 году жилищные сертификаты предусмотрены 142 молодым семьям из 30 муниципальных образований области. В этом году объем средств консолидированного бюджета на предоставление сертификатов составляет более 97,3 млн рублей, из которых свыше 35,7 млн рублей – федеральные средства, 40 млн рублей – областные, 21,4 млн рублей – средства муниципальных образований региона. В следующем году в Тверской области планируется оказать поддержку в приобретении и строительстве жилья 200 семьям. Всего с 2006 года жилищные условия при господдержке улучшили около 2 тысяч семей региона.

Социальные выплаты могут использоваться молодыми семьями для приобретения и строительства жилья, уплаты первоначального взноса при получении кредита, а также для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам.

Поддержка молодых семей – одно из основных направлений «демографического пакета», предложенного к реализации Президентом России Владимиром Путиным.

С 1 января 2018 года по инициативе главы государства введены ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. Они предназначены для семей, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. В 2019-м региону из федерального бюджета на эти цели предусмотрено свыше 511 млн рублей.

Поддержка молодых и многодетных семей стала темой отчета Губернатора Игоря Рудени об итогах работы областного Правительства в 2018 году, а также программы «Разговор с Губернатором» 30 мая, в ходе которого вопросы главе региона задали жители области. Поддержка семей –важное направление социального блока, которое в Тверской области развивается и совершенствуется.

С 2019 года молодым семьям региона, в которых один из супругов моложе 25 лет, при рождении или усыновлении первого ребёнка предоставляют выплаты на частичное погашение ипотеки. На реализацию новой меры в этом году заложено 10 млн рублей. Размер выплаты составляет 200 тыс. рублей.

В этом году принято решение об освобождении с 1 января 2019 года многодетных семей от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Данной поддержкой смогут воспользоваться более 11 тысяч семей, где воспитываются свыше 37 тысяч детей.

Ведется работа по повышению доступности и качества образования. В 2018 году велось проектирование 6 детских садов для 5 муниципальных образований. Строительные работы планируется завершить в текущем году, будет введено 810 мест. Также в 2019-2021-м годах запланировано строительство еще 7 детских садов на более чем 900 мест.

В 2018-м введена в эксплуатацию школа на 150 мест в деревне Степурино Старицкого района. Завершается строительство школы-детского сада на 560 ученических и 80 детских мест в микрорайоне «Юность» в Твери. В микрорайоне «Брусилово» возводится школа на 1224 места, запланировано строительство такой же школы в «Радужном». В Центральном районе Твери также предполагается построить школу на 1500 мест, в Торжке – на 1100 мест.

Кроме того, в регионе создан детский технопарк «Кванториум» – современная образовательная площадка, где новое поколение осваивает самые современные технологии.