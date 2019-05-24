Страховая компания МАКС-М: «О проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения в Тверской области в 2019 году».

С января 2019 года по всей стране стартовала реализация национального проекта «Здравоохранение», который включает в себя восемь различных направлений. Одна из целей проекта - повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Какая роль в этой программе отведена диспансеризации и страховым компаниям, кто может обследоваться и что для этого нужно делать, рассказала Екатерина Владимировна Пименова, директор филиала АО «МАКС-М» в г. Твери.

- Екатерина Владимировна, расскажите, какие цели и задачи преследует национальный проект «Здраво-охранение»?

- Снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

- А какая роль в их реализации отведена страховым компаниям?

- Мы отвечаем за информационное сопровождение профилактических мероприятий населения Российской Федерации.

- Диспансеризация и диспансерное наблюдение: для чего они нужны и чем отличаются эти понятия?

- В ускоренном ритме жизни мы часто забываем о своем здоровье, откладываем визит к врачу, пока не грянет гром. Результат такого отношения к себе очевиден и неутешителен - нарушение жизненных планов и перспектив, трата драгоценного времени на бесконечные походы к врачу, прогрессирование запущенного заболевания.

Существует 2 методики для профилактики заболеваний: диспансеризация (ей подлежит все население) и диспансерное наблюдение, которое распространяется на отдельные категории взрослого населения.

Основное назначение диспансерного осмотра – определение группы здоровья каждого человека, выявление условий возникновения и дальнейшего прогресса заболевания. Задача диспансерного наблюдения состоит в том, чтобы следить за изменением самочувствия лиц с хроническими заболеваниями, организовать для больных регулярный медицинский осмотр, амбулаторное или стационарное лечение.

- Диспансеризация проводится платно?

- Абсолютно бесплатно в поликлинике, к которой гражданин прикреплен.

- Кто имеет право проходить диспансеризацию, как часто и в какие сроки?

- Диспансеризация взрослого населения проводится раз в три года. Первая – как только человеку исполняется 18 лет, последующие - с трехлетним интервалом. Вы можете пройти диспансеризацию в течение всего года, в котором вам исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет и более.

Маммография для женщин в возрасте от 51 года до 69 лет и исследование кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет проводятся 1 раз в 2 года.

Ежегодно диспансеризация проводится для:

• инвалидов войны и инвалидов боевых действий, а также участников войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);

• лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);

• бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).

- Какие документы нужны для прохождения диспансеризации?

- Паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Необходимо также быть прикрепленным к поликлинике, в которую и надо обратиться для прохождения диспансеризации.

- Какие методы информирования использует страховая компания МАКС-М для того, чтобы как можно большее число граждан прошли диспансеризацию?

- Мы как страховая компания играем ключевую роль в привлечении населения для прохождения диспансеризации. Во-первых, обязательно приглашаем в поликлинику своих застрахованных, которым следует пройти диспансеризацию. Это может быть телефонный звонок, либо смс-сообщение, либо письмо. Если гражданин все же не пришел на диспансеризацию, наш страховой представитель может позвонить для уточнения причин.

Также он может связаться с застрахованным, который уже прошел диспансеризацию, с целью оценить удовлетворенность проведенными профилактическими мероприятиями и выявить проблемы организационного характера. Но на этом наша работа не заканчивается. Если граждане указывают на недочеты в организации диспансеризации в той или иной поликлинике, страховая компания должна совместно с медицинской организацией отработать все замечания и принять необходимые меры по их устранению. Вы можете не ждать, когда вам позвонит страховой представитель и расспросит. Каждый может обратиться в свою страховую компанию по телефону контакт-центра АО «МАКС-М» 8-800-333-77-03 (звонок бесплатный) и сообщить о том, что ему понравилось или не понравилось в организации диспансеризации. Мнение общественности и обратная связь важны как для самой поликлиники, так и для органов здравоохранения, фонда и страховых компаний.

- Что входит в диспансеризацию? Какие обследования?

- Консультации и осмотры врачей-специалистов; лабораторная и инструментальная диагностика (в соответствии с возрастом); определение группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий по результатам проведенных обследований и, конечно, разъяснения правил действий при развитии угрожающих жизни заболеваний.

- Какие мероприятия проводятся в рамках 1 этапа диспансеризации для всех возрастных групп, подлежащих диспансеризации?

- Анкетирование, измерение роста, массы тела, окружности талии, измерение артериального давления, определение уровня глюкозы и общего холестерина в крови, флюорография, осмотр врачом-терапевтом, индивидуальное профилактическое консультирование.

- Какие дополнительные мероприятия проводятся в рамках 1 этапа диспансеризации для определенных возрастных групп?

• ЭКГ – для мужчин в возрасте от 36 до 99 лет, для женщин в возрасте от 45 лет;

• измерение внутриглазного давления – для граждан в возрасте от 60 лет;

• определение относительного сердечно-сосудистого риска – для граждан в возрасте от 21 года до 39 лет;

• определение абсолютного сердечно-сосудистого риска – для граждан в возрасте от 42 до 63 лет;

• исследование кала на скрытую кровь – для граждан в возрасте от 49 до 73 лет;

• осмотр акушеркой (+ взятие мазка на цитологическое исследование) – для женщин в возрасте от 30 до 60 лет;

• маммография – для женщин в возрасте от 39 - 48 лет 1 раз в 3 года и в возрасте 50 - 70 лет 1 раз в 2 года;

• определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови – для мужчин в возрасте 45 лет и 51 года.

- Если человек работает и ему сложно прийти в поликлинику на диспансеризацию, как быть в этом случае?

- Диспансеризация - это не обязанность, но право россиян. Граждане, пренебрегающие профилактическим осмотром, ссылаясь на занятость на работе, должны помнить еще об одном нововведении: в 2019 году для этих целей полагается 1 день оплачиваемого отпуска, а предпенсионерам (людям, которым до пенсии осталось 5 лет) – 2 дня. Предпенсионерам не обязательно просить сразу 2 дня отгула: их можно взять и в разное время (по согласованию с работодателем) – в зависимости от конкретных обстоятельств. Работодатели обязаны беспрепятственно отпускать работников для прохождения диспансеризации (ст. 24 федерального закона РФ № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

- Как связаться со специалистами страховой компании МАКС-М, чтобы задать интересующие вопросы?

- Для обеспечения прямого общения с населением в филиале АО «МАКС-М» в г. Твери работает Консультационно-диспетчерский центр, звонок на который является бесплатным из любой точки России, в том числе и с мобильного телефона 8-800-333-77-03.