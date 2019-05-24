ТРОЙНОЙ УСПЕХ «ЗАРИ»

На ежегодном областном фестивале районной прессы редакция газеты «Заря» заработала сразу три регалии!

23-24 мая в Вышневолоцком районе проходил XIX фестиваль районной прессы «Майские звёзды». В нем приняли участие около 100 главных редакторов и журналистов районных СМИ Тверской области, которых всего – более сорока. Фестиваль был организован правительством Тверской области и Верхневолжской ассоциацией периодической печати.

Одно из ключевых событий фестиваля – награждение победителей творческого конкурса среди журналистов районных газет Тверской области, которое состоялось 23 мая в рамках торжественной церемонии открытия «Майских звёзд» в Венециановском сквере Вышнего Волочка. Были вручены награды в пяти номинациях, а также названы обладатели спецприза «Открытие года».

У районной газеты «Заря» - небывалый урожай наград. Такого в истории газеты еще не было, и, пожалуй, это самый щедрый «улов» среди всех редакций, участвовавших в творческом конкурсе этого года. Второе место «Заря» заслужила в номинации «Лучший заголовок» за заголовок новости «Глава с головой окунулся в лужу», диплом лауреата – в номинации «Лучший жанровый материал» за статью об участии журналиста газеты в ЕГЭ для родителей и второе место получил главный редактор газеты Максим Малахов в номинации «Лучшее фото» за снимки «Последнего звонка» и отдыха школьников в зимние каникулы.

Во второй день для журналистов были организованы мастер-классы и встречи с представителями российских СМИ, где рассказывалось о последних изменениях в законодательстве о СМИ, о продвижении районных средств массовой информации в социальных сетях и мессенджерах и так далее. В числе ведущих мастер-классов - заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, спецкор отдела политики газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Смирнов, доцент кафедры цифровых медиакоммуникаций Санкт-Петербургского университета Камилла Нигматуллина и другие. «Цель, которую мы ставим перед собой, - усилить позиции муниципальных СМИ в интернете, социальных сетях и в мессенджерах», - отметил недавно избранный директор Верхневолжской ассоциации периодической печати Дмитрий Ступин.

Участники фестиваля также побывали на спектакле Вышневолоцкого областного драматического театра, посетили Вышневолоцкий краеведческий музей и Народную картинную галерею в посёлке Солнечный.

«Местные газеты всегда были и остаются реальным инструментом развития территорий, улучшения жизни населения. Очень важно, чтобы районные газеты активно продвигали местные события, стали площадками для обсуждения актуальных вопросов», – считает губернатор Игорь Руденя.