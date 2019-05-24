МЫ НЕ ГОВОРИМ ШКОЛЕ «ПРОЩАЙ», МЫ ГОВОРИМ ЕЙ «ДО СВИДАНИЯ»



Праздники последних школьных звонков прошли в прошедшую субботу, 25 мая, во всех школах Конаковского района. Нашему корреспонденту удалось побывать на двух из них.

Конаковская средняя школа № 3 расположена в гагаринском микрорайоне нашего города. Она была построена одной из первых в возводившемся строителями Конаковской ГРЭС новом городе энергетиков. С самых первых дней ее существования в ней работал Энгель Наумович Лойцкер, Почетный гражданин Конаковского района, ветеран педагогического труда, который, несмотря на то, что годы берут свое, и в этот раз пришел на школьную линейку, посвященную окончанию учебного года. Сколько же учеников за полувековой стаж его работы было выпущено им во взрослую жизнь!

Также в школу на торжественную линейку прибыли почетные гости: министр экономического развития Тверской области Иван Егоров, глава Конаковского района Олег Лобановский, заместитель председателя Совета депутатов г. Конаково Андрей Семенов и депутат городского Совета Марк Каганский. Открывая праздник, с приветствием к школьникам, педагогам и родителям обратилась директор школы Наталья Железнова.

Иван Егоров зачитал поздравление с праздником последнего звонка от губернатора Тверской области Игоря Рудени. В обращении к школьникам глава района Олег Лобановский сказал, что школьные годы – это прекрасное время в жизни любого человека, о них помнят и те, кто в этом году заканчивает 11 классов и вступает во взрослую жизнь, все равно будут помнить одноклассников, учителей и возвращаться в родные стены снова и снова. Андрей Семенов поздравил школьников, особенно отметив, что выпускникам расслабляться пока рано, ведь впереди – государственная итоговая аттестация. Ну а тем, кому еще продолжать учиться, он пожелал с пользой для здоровья провести незабываемое время школьных каникул.

Всего в этом году в школе 11 классов заканчивают 14 человек, девятилетку заканчивают 40 мальчиков и девочек. Большинство из них продолжат обучение в 10 - 11 классах. Одна из учениц 9-А класса Элина Бородина поделилась впечатлениями о последнем звонке:

- Хочется сказать спасибо ребятам, которые на протяжении всего года были рядом. Через многое мы прошли, 9 лет были вместе. С кем-то придётся расстаться, а с кем-то продолжать школьный путь дальше. Нельзя оставить без внимания и учителей, которые старались, готовили нас к сдаче ОГЭ. Спасибо вам большое! Год был трудным как для выпускных классов, так и для остальных ребят. В течение года проходили различные мероприятия: спортивные, олимпиады как школьного уровня, так и областного и даже всероссийского! Ученики старались, участвовали, занимали призовые места. А все это благодаря их учителям, которым с нами было нелегко. Праздник понравился: выпускники 11-х классов подготовили для учеников, учителей и родителей прекрасный вальс, а также флешмоб: они запустили воздушные шары, вся школа прощалась с этими ребятами, которые на протяжении учебного года усердно трудились. Хочется пожелать всем выпускникам удачно сдать экзамены, поступить. А тем, кто ещё остаётся в школе, удачного следующего учебного года!

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В Конаковской средней школе № 9 на праздник последнего звонка поздравить школьников и учителей с окончанием учебного года пришли заместитель главы администрации Конаковского района Анна Рябова и депутат городского Совета Лариса Морозова. В этой школе 22 выпускника. Очень трогательно они прощались со школой и со своей классной руководительницей. А их флешмоб с лентами и розами – это настоящий спектакль! Ну и, конечно, нельзя без слез было смотреть на трогательный вальс выпускников: нарядных, в парадной форме с красными лентами. Также в этой школе закончили девятилетку 76 учеников – три класса! Пожелаем же выпускникам поскорее и с максимально хорошим результатом сдать ГИА, а педагогам и родителям – терпения и упорства в воспитании своих детей. Задачи у взрослых единые – выпустить в общество социально зрелых и перспективных юношей и девушек.